Árbitros que se equivoquen con VAR serán castigados; Brizio

El presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, en conferencia de prensa anunció que los árbitros que cometen “equivocaciones graves” son castigados con no pitar en las siguientes jornadas, como le ocurrió a César Arturo Ramos, tras equivocarse en la final del Apertura 2019 y ser suspendido por cuatro jornadas.

“Así ha sido siempre, desde que yo llegué. Las sanciones a los árbitros no son públicas y no las vamos a hacer públicas. Hay dos razones para que un árbitro no arbitre, una que no quepa en la jornada o que su categoría aún no sea lo que buscamos, la otra es que la última actuación no sea tan buena como para repetir y es cuando está sancionado”, comentó Arturo Brizio.