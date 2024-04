LANZA AMLO AMENAZA DE CANCELAR CONCESIONES A MEDIOS

El Presidente compara intención de cancelar las mañaneras con retiro de concesiones a medios que lo critican.

Andrés López Obrador insistió en que cancelar sus conferencias sería un hecho contrario a la democracia y en México no se garantizaría el derecho a la información y, de paso, comparó la intención de sus opositores de cancelar las conferencias mañaneras, con retirar las concesiones de los medios de comunicación o noticieros que son críticos a su gobierno.



En esta velada amenaza, el mandatario expuso que “ellos (sic) quieren cancelar este espacio, cancelar la conferencia de en la mañana, violar la Constitución, me quieren silenciar, no puedo informar, no puedo ejercer mi derecho de réplica. Es como decir: ‘Cancelen las concesiones’. Yo no lo voy a hacer; de Radio Fórmula, de Azteca, Televisa, del Reforma”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 11 de abril en Palacio Nacional.



“No lleguemos hasta allá, porque dicen que va a ser temporal, bueno pues temporal que cancelen el programa de Loret, Ciro (Gómez Leyva), López- Dóriga, son todos, saldríamos ganando”, expresó.



El presidente López Obrador insistió en que cancelar sus conferencias sería un hecho contrario a la democracia y en México no se garantizaría el derecho a la información.



“¿Dónde queda la democracia y la transparencia que es una regla de oro de la democracia, por qué querer silenciarnos? Es el extremo, así son los conservadores, así son, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Cuándo se había pensado en callar al presidente, cuándo? Nunca. Entonces si no debemos quejarnos, no está nada aburrida la vida en estos tiempos”.



Tocante a la ley que se impulsa para que se disponga de las Afores de adultos de 70 años que no se hayan movido, dijo que no hay nada que temer porque la reforma para financiar las pensiones de los trabajadores, con cuentas de Afores no reclamadas, es para que el gobierno tenga 40 mil millones de pesos que “sudan” en las administradoras para el retiro.



López Obrador explicó que se busca que esa sea otra de las fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones del Bienestar.



Aclaró que si un trabajador reclama dichos recursos, habrá un fondo para que se le regrese su dinero.



“Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas, pasa un tiempo y se quedan con ese dinero, por eso hacen ruido, porque ese dinero se les queda a ellos. Si una persona no reclama se le queda a las Afores”, mencionó.



Señaló que sus opositores quieren tergiversar y manipular con la reforma, señalando que el gobierno se quiere robar las Afores o que sería como otro Fobaproa.