Revira Xóchitl a Zaldívar: él fue quien usó a la Corte

La candidata a la Presidencia de la República aseguró que le tiene sin cuidado lo que diga Vicente Fox sobre los programas sociales porque a ella “nadie la manda”.

Xóchitl Gálvez Ruíz, candidata a la Presidencia de México, rechazó las acusaciones en el sentido de que se alió con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para investigar a Arturo Zaldívar, actual ministro en retiro.



“No he intercambiado ningún punto de vista con Norma Piña, desde que es ministro de la Corte (sic), ni siquiera la he visto, que deje de mentir igual que su candidata.



“El que usó a la Corte es él (Zaldívar)”, acusó Gálvez al término de la Asamblea 83 de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).



Durante su participación en el evento, Gálvez aseguró que le tiene sin cuidado lo que diga el expresidente Vicente Fox sobre los programas sociales porque a ella “nadie la manda”.



Gálvez reiteró que los programas sociales se quedarán y el spot de la candidata de Morena donde retoma frases de Vicente Fox no le causa ningún problema.



“Por supuesto que sí a los programas sociales, nadie pretende quitar los programas sociales. Ahorita Claudia (Sheinbaum) tiene un spot donde dice que (Vicente) Fox quiere quitar los programas sociales, yo digo: Claudia, yo sé que a ti te mandan, a mí lo que diga Fox me tiene sin cuidado, pero no voy a hacer lo que diga Fox, hago lo que yo pienso, porque soy una mujer libre independiente y nunca he sido agachona. Así que su spot no me va a generar ningún problema”, subrayó.



Añadió que ha habido simulación en el tema de salud porque se desviaron 240 mil millones de pesos del sistema de salud a las grandes obras del Gobierno.



“No tienen llenadera, usaron el fideicomiso de gastos catastróficos, pasaban dinero todos los años y lo tomaban para obras faraónicas.



“Hay que gastar el dinero de manera inteligente, dejar de gastar a lo wey, no puede ser que hayamos triplicado el gasto en Dos Bocas, de 8 mil millones a 24 mil millones de dólares y que no se haya refinado un solo barril de petróleo. Que el Tren Maya pasó de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos. Ya le dicen Tren Falla, espero que ya no se descarrile”, señaló la candidata.



Los industriales de la transformación le mostraron su apoyo en otro momento y ella los exhortó a actuar y a dejar de ser pasivos.



“Está en sus manos lograr el cambio, los invito a que no sean entes pasivos, que se la jueguen, que luchen y sean mis aliados en esta campaña y este 2 de julio nos apoyen”, subrayó.