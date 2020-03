LAFC frustró pase de Vela a Barcelona

El delantero de Los Ángeles FC, Carlos Vela dio a conocer que tuvo arreglado su pase a Barcelona, sin embargo su actual club no quiso cederlo por cuatro meses, algo que, a su manera de ver las cosas, es entendible.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: “Ah, quiero dos años y si no, no voy”. Dijeron cuatro meses y voy cuatro. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí” mencionó el futbolista mexicano en una entrevista para la revista GQ.

Cuestionado muchas veces sobre su amor y gusto por el futbol, Vela aseguró que lo que no le gusta es “la industria del futbol”, pues él adora al deporte en sí. Refirió que se le maltrata al jugador muchas veces, cuestión que vio a través de los años.

Finalmente, Vela mencionó que espera seguir jugando por un periodo de cinco años y después decidirá su futuro, aunque aclaró que no se ve como director técnico.