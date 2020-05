El Presidente no tiene privilegios en normas sanitarias: Salud

La Secretaría de Salud dio a conocer este miércoles que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no tiene privilegios específicos en las normas sanitarias impuestas por el Gobierno federal por la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

“Dejo muy en claro: En ningún momento hay una consideración, ni por parte del presidente ni por parte de quienes nos ha encomendado asesorarle, de que él tiene un estado excepcional de protección biológico, como ser humano, ni tampoco de que tiene privilegios específicos por ser el jefe del Estado”, detalló Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El doctor en Epidemiología dijo lo anterior luego de que el mandatario mencionara este miércoles, en su conferencia matutina, que probablemente reanudará sus giras el próximo martes.

“La decisión no está tomada. Él mismo lo dijo esta mañana. La decisión no se ha tomado”, expuso López-Gatell al respecto.

Asimismo, el funcionario federal comentó que el presidente sigue las recomendaciones que le sugiere Salud y que el jueves se determinará si reanuda sus giras.