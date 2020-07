Pese a pandemia AMLO confirma que habrá Grito y desfile de Independencia

Pese a la pandemia de Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá desfile por el aniversario del Inicio de la Gesta de Independencia y reiteró que no cancelará el Grito.

“Va a haber Grito y va a haber desfile”, comentó poco antes de finalizar la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional.

“Guardada la sana distancia, en todo, con protocolos de salud, pero sí va a haber”, añadió.

Cuestionado sobre si permitirá a la población acudir a las festividades y si esto no representa un riesgo, señaló que no sabe si habrá gente.

Es que no sabemos si va a haber gente, pero va a haber Grito”, dijo.

Aunque López Obrador anunció que en septiembre, a pesar de la pandemia de Covid-19, habrá Grito de Independencia y desfile, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo desconocer detalles y tampoco indicó en qué semáforo se prevé que CDMX estará para esas fechas.

“No tengo la información, pero si se hace, seguramente será de manera responsable”, dijo la Mandataria.