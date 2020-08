CALDERÓN Y PEÑA EN LA “TABLITA”

Emilio Lozoya Austin empezó a cumplir aquella advertencia que hizo el año pasado: “Si yo caigo, caemos todos”, y ya acusó ante un juez a quienes le ordenaron pagar 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial del PRI en 2012 y 120 millones en sobornos a un diputado y cinco senadores para que aprobaran las reformas estructurales del sexenio anterior, incluida la energética, entre 2013 y 2014: Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa son los nombres importantes que ha mencionado el testigo. Los ex presidentes se ven en la “Tablita” con lo dicho por el ex director de Pemex y se dice que pronto dará más “sorpresas” con sus declaraciones y señalamientos. Los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser llamados a declarar por la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo este miércoles el mandatario Andrés Manuel López Obrador. “Lo que debe de quedar claro es que con esta denuncia que presenta el señor Lozoya y que da a conocer el fiscal Alejandro Gertz Manero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. Tiene que declarar el expresidente Calderón y el expresidente Peña”, afirmó. López Obrador remarcó que lo mismo aplica para los legisladores que son señalados en la denuncia presentada por el exdirectivo de la empresa del Estado. “Todos tienen que declarar. Eso creo que es por procedimiento”, comentó. Sobre un posible juicio contra los exmandatarios, López Obrador defendió su postura de que se decida si se sigue este proceso mediante una consulta ciudadana, ya que si se decide juzgar a dichas personas, también se tendría que hacer a “todo el modelo neoliberal” que gobernó el país. Lozoya acusó oficialmente ante la Fiscalía al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ordenar varios casos de sobornos por un total de más de 500 millones de pesos. El exdirector de Pemex dijo que ese dinero, obtenido de casos de corrupción como Odebrecht, se destinó para la campaña presidencial de Peña y la compra de votos de legisladores para aprobar las reformas estructurales. Gertz precisó que Lozoya reveló los nombres de un diputado y cinco senadores, así como de un secretario de finanzas de un partido y dos empresas, implicados en la trama de sobornos. López Obrador comentó que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), debe presentar las pruebas luego de que hiciera declaraciones en las que implica en sobornos de Odebrecht al exmandatario Enrique Peña Nieto y el exfuncionario Luis Videgaray. “El fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción (…) Entonces, ¿qué sigue? Que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas, porque presentó una denuncia, está obligado a probar”, apuntó en conferencia de prensa. López Obrador dijo que si solamente fue un dicho sin pruebas, no tiene ningún valor legal, “y yo diría ni social, moral. Tiene que haber un sustento”. Añadió que debe haber testigos y que incluso se ha hablado de que existe un video. “Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos. Ojalá y se pueda, que se dé a conocer el video, toda la información”, comentó.

