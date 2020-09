Ibero separa de su cargo a profesor que insultó a Citlalli Hernández

La Universidad Iberoamericana anunció la noche del martes que separó de su cargo a Rodrigo Pérez-Alonso quien en días pasados levantó fuertes críticas al comparar a la senadora Citlalli Hernández con un puerco.

A través de un comunicado la Universidad dio a conocer que desde que se tuvo vonocimiento de las acciones de Pérez-Alonso se tomaron acciones pues lo hecho va en contra de los valores de la institución.

En ese comunicado, la Universidad Iberoamericana puntualizó que la decisión de separar a Rodrigo Perezalonso de sus asignaturas al cargo se tomó tras una profunda deliberación entre representantes de distintos sectores, incluido el departamento de Derecho.

En realidad no me importa que me critiquen por mi físico, lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como @rperezalonso encuentren espacio en medios de comunicación como @Excelsior e impartan clases en universidades como @IBERO_mx.

Ojalá pronto encuentre paz. ✌🏽 pic.twitter.com/0oKRaTW4Yf

— Citlalli Hernández M (@CitlaHM) September 21, 2020