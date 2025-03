Investigadores de la UAEMéx revisan efecto de la música en actividad cardiaca fetal

La investigación es un trabajo multidisciplinario de 11 investigadores y colaboradores de distintas instituciones y expertos en biomedicina, ingeniería, psicología, audiología, cardiología y salud materno-fetal.

Con el objetivo de visibilizar los efectos positivos de la música en el desarrollo humano, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital Reina Madre realizaron una investigación sobre los efectos de la música clásica en la dinámica cardiaca fetal, misma que se publicó en la revista Chaos del Instituto Americano de Física, una de las publicaciones más importantes para la divulgación científica.



La investigación Response to music on the nonlinear dynamics of human fetal heart rate fluctuations: A recurrence plot analysis es un trabajo multidisciplinario de 11 investigadores y colaboradores de distintas instituciones y expertos en biomedicina, ingeniería, psicología, audiología, cardiología y salud materno-fetal.



El coordinador de la Licenciatura en Bioingeniería Médica e investigador principal, José Javier Reyes Lagos, explicó que la población analizada fue de 37 mujeres embarazadas que se encontraban entre las 28 y 40 semanas de gestación, a quienes se colocó sobre el vientre un sensor materno-fetal de cinco canales que obtuvo las señales eléctricas cardíacas del feto, así como del uso de audífonos para estimularlas simultáneamente con música y obtener los datos.



De igual manera, el profesor investigador de la UAM Lerma, Eric Alonso Abarca Castro, detalló que utilizaron dos canciones de música clásica: “El cisne”, compuesta por el francés Camille Saint-Saëns, y “Arpa de oro”, del compositor mexicano Abundio Martínez, las cuales fueron reproducidas en un ambiente hermético y tranquilo para las madres.



Así mismo, el colaborador y director de la Facultad de Medicina de la Autónoma mexiquense, Hugo Mendieta Zerón, mencionó que la publicación del estudio en una revista como Chaos atrajo una atención global inmediata, pues tuvo réplica en medios de distintos países como Brasil, Estados Unidos, Rusia, China y España.



Entre los coautores y coautoras se encuentran Juan Carlos Santiago Núñez, Luis Emilio Reyes Mendoza, Ximena González Reyes, Migdania Martínez Madrigal, Claudia Lerma, Ana Karen Talavera Peña, Juan Carlos Echeverría y Sara Avilés Hernández.