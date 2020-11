Walmart, Office Depot y Liverpool encabezan quejas antre Profeco por “el buen fin”

La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer las tiendas que más quejas han acumulado en lo que va del Buen fin y Walmart encabeza la lista pese a que se negó a entrar a la campaña promocional y lanzó sus días de descuento.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, detalló que en lo que va del evento, la Profeco ha otorgado mil 400 asesorías, realizado 215 conciliaciones telefónicas con 75 quejas en proceso y 49 mil consultas en el Quién es Quién en los Precios del Buen Fin.

“Los productos con más reclamaciones son pantallas, ropa, zapatos; los proveedores con más quejas son: Walmart, con 98; Liverpool, con 29 y Office Depot, con 17; los estados donde se han presentado más quejas, son: Ciudad de México, con siete; Jalisco, con cuatro y Querétaro, con cuatro.” Dijo el funcionario durante entrevista.

De acuerdo con los datos recabados las razones más frecuentes por las que se produce una queja son: “una de las quejas es que no entregan de inmediato la mercancía, algunos muestran un precio, pero a la hora que pagan, por pagar con tarjeta de crédito no les quieren respetar el precio y no dice la oferta que solo sea pago en efectivo”.