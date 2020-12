Koeman se siente cómodo en el Barcelona a pesar de los malos resultados

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, no se siente presionado a pesar de los malos resultados de su equipo e insiste en que los jugadores le apoyan, ya que esperan volver a ganar en casa al Levante en la Liga el domingo.

El Barça cayó 12 puntos por debajo del líder, el Atlético de Madrid, con la sorprendente derrota de la semana pasada por 2-1 ante el Cádiz, antes de perder por 3-0 en casa ante el Juventus, y ceder el primer puesto de su grupo de la Liga de Campeones y terminar segundo por primera vez desde 2007.

“Yo estoy bien, no estoy contento por nuestra trayectoria en el campeonato, […] intentamos sacar el máximo del equipo […], estamos haciendo cambios con más gente joven”, dijo Koeman en una conferencia de prensa el sábado.

Koeman, que criticó duramente a los jugadores después del partido de Cádiz, defendió su enfoque frontal y negó los informes de que los jugadores estaban descontentos con su estilo de entrenamiento y la formación 4-2-3-1 que ha favorecido desde que se hizo cargo de esta temporada, una ruptura con el 4-3-3 utilizado por sus predecesores.

“Yo intento siempre respetar a mis jugadores, pero estamos a un nivel, como tiene que ser el Barcelona, donde si hay errores hay que decirlo con respeto”, dijo.

“Otro día salió algo del sistema del Barcelona […], no es verdad, es mentira. Porque si es verdad tengo que saber yo, yo hablo con los jugadores cada día y no me han dicho nada de sistema o de mis ruedas de prensa. Yo siempre hablo con respeto de ellos.”