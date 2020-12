BROZO CAUSA MOLESTIAS EN LA ÉLITE DE MORENA; ES UN IRRESPETUOSO -DICE SHEINBAUM

Tras el insulto de Víctor Trujillo en su personaje de ‘Brozo’ al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo consideró como una falta de respeto al mandatario

Después de que el viernes pasado Brozo dijo que Andrés Manuel López Obrador “no es Dios sino un pinche presidente que o nos sirve, o no sirve pa’ni madres”, se desató la furia de los seguidores del mandatario. El comediante aclaró que lo que hizo fue ubicarlo “en su pobre condición humana”.

“Seamos claros: como gobierno la pandemia les quedó grande, y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate, Andrés: no eres dios, no eres el Hijo del Hombre. Eres un pinche presidente que o nos sirve, o no sirve pa’ni madres. ¡Óraleee!”, dijo Brozo el pasado viernes en su programa de Latinus. Eso despertó la indignación y la furia de los seguidores del presidente.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante su conferencia de prensa, dijo que lo de Brozo “es una absoluta falta de respeto, la verdad. Segundo: es que están muy molestos, la verdad. O sea, México es de los seis países del mundo que ya tiene vacuna, aun con la difícil circunstancia económica del país, el gobierno federal está destinando una cantidad muy importante de recursos para la aplicación de la vacuna y que seamos de los primeros países que tiene vacuna en todo el mundo (…) Entonces, lo que a ellos les hubiera gustado es que México no tuviera vacuna o que no hubiera la contratación de médicos que ha habido. A mí, la verdad me parece una falta de respeto muy grande y no sé a qué intereses responda, la verdad”.

En la conferencia de prensa presidencial, participó Marco Bernal (quien estaba en la lista de pendientes de López Obrador, como lo anunció el propio mandatario para darle la palabra), quien, una vez más, volvió a atacar a los críticos del presidente. Además de autoasumirse como “vocero” de “millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos” (sic), Bernal dijo lo siguiente sobre el payaso tenebroso: “Desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y hasta Enrique Peña Nieto ofender al presidente de la República implicaba desaparición y muerte segura; es decir, si hoy el mimo Víctor Trujillo, el farsante llamado Brozo, se hubiera referido como lo hizo contra su persona y la investidura presidencial en días recientes, seguro habría amanecido con moscas en la boca. Sin embargo, presidente, millones de mexicanos sabemos que su gobierno no desparece y mucho menos mata a personas”.

Bernal no hizo ninguna pregunta al respecto, y en su respuesta el presidente ni siquiera mencionó el asunto.

Por su parte, Damián Alcázar comentó: “Que ironía: Una vacuna que llegó para curar a unos, servirá para matar de coraje a otros. Su odio no es a AMLO, es a México”. El pasado 25 de noviembre este actor hizo en Twitter una referencia divina sobre López Obrador: “Dios aprieta pero no ahorca. Nos mandó una pandemia pero antes nos mandó a López Obrador”.

Los medios oficialistas se escandalizaron y se rasgaron las vestiduras: Regeneración cabeceó “El payaso de pelo verde insulta al presidente López Obrador”, Polemón tuiteó “A @V_TrujilloM (@brozoxmiswebs) lo rescataron y le impusieron una labor: golpear a @lopezobrador_ La semana pasada Brozo llegó al extremo de difundir, con completa desvergüenza, insultos y especialmente mentiras muy ruines”, mientras que SinLínea publicó en Twitter: “¡Es oficial! Brozo se convirtió en vocero de la IP. Ahora se lanza contra AMLO por las vacunas vs Covid-19. Llegando al extremo de insultar al presidente. #ELChayoteDeOro ”.

A Jorge Gómez Naredo, director de Polemón y Regeneración, lo de Brozo se le hizo “feo”; en efecto, tuiteó lo siguiente: “Qué feo lo de Víctor Trujillo / Brozo, ¿no? acabar así, representando a un payaso que se encarga de difundir las mentiras que le imponen sus dueños. Y acompañado del presentador de noticias más desprestigiado del país. Él, Víctor, que se pensó un tiempo como hombre ‘de cambio’”.

Por otra parte Proceso publicó una nota titulada “Víctor Trujillo ‘Brozo’ desata polémica tras insultar a AMLO”, lo que fue contestado por la cuenta @brozoxmiswebs con la aclaración de sus palabras: “Insultarlo? No es cierto. Dije: ‘No eres Dios, eres un pinche presidente…’, nomás lo ubiqué en su pobre condición humana. No es lo mismo ser un payaso pinche, que un pinche payaso. Lo de ‘insultar al presidente’ vende, pero Proceso no necesita un pinche gancho de ésos. Abrazos!”.