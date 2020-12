Tom Cruise explotó contra su equipo de filmación por no cumplir protocolos COVID

Tom Cruise entró en furia durante el rodaje de “Mission: Impossible 7” cuando vio que dos miembros del equipo no respetaron la distancia de seguridad mientras revisaban unas imágenes frente al ordenador.

“Si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos”, grita el actor al resto del equipo en un audio publicado el miércoles por el diario The Sun que se propagó con velocidad entre la prensa especializada de Hollywood.

De acuerdo con esta publicación, Cruise se molestó al comprobar que algunos trabajadores estaban relajándose ante las medidas impuestas para continuar con el rodaje -paralizado en marzo- y su enfado estalló cuando observó que dos personas estaban a menos de un metro de distancia.

“No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!”, grita Cruise en el estudio, ubicado en Londres.

“Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, están jodidos y despedidos”, asegura.

Leaked audio of Tom Cruise yelling at crew members of ‘MISSION IMPOSSIBLE 7’ for breaking COVID safety protocols.

“We are creating thousands of jobs motherfuckers. I don’t want to ever see it again.” pic.twitter.com/GNdzCpMbtv

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 16, 2020