Acusan a Arturo Montiel de golpear al hijo de Lupita D’Alessio [video]

Artuto Montiel Rojas, ex gobernador del Estado de México vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez acusado de golpear y amenazar de muerte a César Dálessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio, quien lo señaló directamente por golpearlo brutalmente luego de realizar una presentación en la casa del político priísta.

Fue a través de su cuenta de ínstagram donde el hijo de “la leona dormida” denunció los hechos, argumentando que fue al domicilio del polémico exgobernador para realizar una evento para el que fue contratado para tocar tres horas, sin embargo tocó al menos cinco horas.

Fue al final de la presentación cuando el joven y su novia fueron encerrados en un auto para ser golpeados por Arturo Montiel Rojas y uno de sus hijos, así lo detalló el músico quien argumentó que no existía motivo aparente para la agresión.

En una transmisión posterior, el agredido denunció que estaba siendo amenazado de muerte por el político y su familia: “nos están diciendo que nos vayamos de aquí, si nos pasa algo si nos morimos es culpa del señor Arturo Montiel. Pido que me ayuden, que me ayuden a salir de aquí…El señor Arturo Montiel, Arturo Montiel, Arturo Montiel él me hizo esto”, mencionó.

Además aseguró que su pareja fue víctima de agresión sexual, púes fue tocada sin su consentimiento.

D’Alessio subió a su cuenta fotografías en el ministerio público en el que se le puede ver completamente ensangrentado del rostro.

Hasta el momento el político no se ha pronunciado al respecto.