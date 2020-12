AMLO dice analiza caso de vuelos desde Reino Unido ante nueva cepa coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Salud (Ssa) analiza las medidas a implementar con los vuelos provenientes de Reino Unido ante el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus.

El mandatario señaló en conferencia de prensa que su gabinete abordará el tema y cuando se tome una decisión será presentada en “El Pulso de la Salud”.

Al ser cuestionado sobre si México cerraría los vuelos con Gran Bretaña, López Obrador mencionó que “hoy se trató en la reunión de gabinete, lo plantearon el secretario de Salud y el subsecretario y se acordó que hoy en la noche se va a analizar el caso y mañana que es el día que se destina para informar sobre la pandemia se va a dar un informe sobre la postura de México”.

Andrés Manuel López Obrador resaltó que no se tomarán decisiones políticas, sino que se analizará la información que se tiene sobre la nueva cepa y con base en estos elementos técnicos definirán las medidas.

“Estos países están cerrando aeropuertos, no quieren recibir vuelos, vamos a hacer nosotros lo mismo, no es así, para eso hay especialista que son los que saben si son medidas adecuadas para no producir alarma y que no tenga sentido”, dijo el mandatario.