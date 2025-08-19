Homicidios dolosos disminuyen 17% y robo de vehículos 48% en Edoméx

Esta sesión se realizó en el municipio de Texcoco.

Durante los primeros 145 días de operaciones del Mando Unificado Oriente, estrategia conjunta del Gobierno de México, del Estado de México y 12 municipios de la región, los homicidios dolosos disminuyeron en 17.43 por ciento y el robo de vehículo registró una baja del 48.75 por ciento.



Así se informó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Esta sesión se realizó en el municipio de Texcoco con la participación de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal, y Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Coordinación.



Así como los 12 presidentes municipales donde opera el Mando Unificado Oriente y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.