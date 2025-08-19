David Monreal encabeza conmemoración de los 200 años de la instalación del TSJEZ

-Se recordó la instalación del Supremo Tribunal de Justicia el 11 de agosto de 1825

El Gobernador David Monreal Ávila encabezó y develó una placa alusiva al Bicentenario de la instalación del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas (TSJEZ).



En un acto solemne realizado en la sede histórica del Poder Judicial del Estado, el “Palacio de la Mala Noche”, se recordó el acontecimiento fundacional ocurrido el 11 de agosto de 1825.



El Magistrado Presidente del TSJEZ, Carlos Villegas Márquez, destacó la trascendencia histórica y el compromiso presente del órgano jurisdiccional.



En presencia de los tres Poderes del Estado, magistradas y magistrados en funciones y en retiro, subrayó la importancia de esta fecha al evocar la decisión soberana del pueblo zacatecano en 1825 para dotarse de un órgano independiente encargado de impartir justicia, asentando con ello los pilares de la vida institucional de la naciente entidad federativa.



En 1823 se designó a José de Peón Valdés como juez de apelación por el Congreso Constituyente del Estado, y en 1824 se establecieron los primeros pasos hacia un supremo tribunal.



Fue hasta 1825 cuando se consolidó formalmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrado en su origen por los Magistrados Manuel Garcés, Juan Francisco Vélez, Jacinto Robles, José María Castillo y el Fiscal Domingo Velázquez.



