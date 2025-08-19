Repartirá INE más de 7 mil mdp a partidos políticos

Esta declaración se da en medio del debate sobre el costo del sistema electoral de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el reparto de 7 mil 737 millones de pesos para partidos políticos en 2026; de ese monto, Morena, el partido en el poder, recibirá 2 mil 894 millones de pesos (37%), seguido por el Partido Acción Nacional (PAN), dotado de mil 388 millones de pesos.



Siguen, por orden descendiente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 1053 millones de pesos; Movimiento Ciudadano (MC), con 1039 millones de pesos, y finalmente los aliados de Morena: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 894 millones 366 mil pesos, y el Partido del Trabajo (PT), con 723 millones 188 mil pesos.



Esta declaración se da en medio del debate sobre el costo del sistema electoral de México, detonado por la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de encargar a Pablo Gómez Álvarez la elaboración de una iniciativa de reforma electoral.



Como cada año, el INE calcula la cantidad de recursos federales destinados a financiar las actividades cotidianas de los partidos políticos.



Para 2026, el monto representa un 65% de la UMA vigente por persona inscrita en el padrón electoral, esto es, 113 pesos por cada uno de los 100 millones 191 mil electores, este monto se reparte de manera igualitaria en un 30%, y el 70% se determina con base en los resultados de la elección de la Cámara de Diputados anterior.



Durante la sesión del Consejo General del INE, el tema del financiamiento público a los partidos políticos alimentó el debate en torno a la futura reforma electoral, con el argumento de que el sistema costaba demasiado dinero y que fue propuesta por AMLO e impulsada por Sheinbaum a través de la recién creada Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez.



Los representantes de los partidos de oposición defendieron de manera férrea la asignación de recursos públicos a los partidos políticos para garantizar la equidad electoral, mientras que los de Morena respaldaron la iniciativa presidencial, acusando a la oposición de no escuchar el reclamo de la ciudadanía que no quiere más derroches ni clientelismo.