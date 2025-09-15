Coronó Manuel Vilchis a la Reina de las Fiestas Patrias 2025 de Zinacantepec

Agradeció a los jueces, a sus colegas regidoras y regidores y a todos quienes formaron parte de este evento.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros coronó a la Reina de las Fiestas Patrias y Embajadora Turística 2025, Fátima González; además de las princesas Carmen García y Tita Paulina Reyes.



Esto previo a la realización del Grito de Independencia 2025 en Zinacantepec. Durante la premiación, Manuel Vilchis felicitó a cada una de las participantes en este concurso: Laura, Jimena, Evelyn, Metzli Paloma, Jimena, Karol, Yazareth, Lisette, Noemí, Carmen Aseret, Tita y Fátima, jóvenes que con su entrega, talento y entusiasmo representan la grandeza del municipio.



“Ustedes son ejemplo del amor por nuestras raíces y de la fuerza de la juventud zinacantepequense”.



Vilchis Viveros también agradeció a las familias de cada participante, además señalando que se contó con toda la comunidad, quien acompañó a las participantes de esta hermosa tradición que une a la población, llenando de identidad a los zinacantepequenses.



Agradeció a los jueces, a sus colegas regidoras y regidores y a todos quienes formaron parte de este evento.



Vilchis Viveros recordó a los asistentes que durante la celebración de las Fiestas Patrias en Zinacantepec, se aplicará la Ley Seca para garantizar que se realicen esta celebración de manera segura y en orden.



Además hizo la atenta invitación a disfrutar este 15 de Septiembre para dar el Grito de Independencia en donde podrán disfrutar las familias de música, baile, con la participación de artistas invitados como Ernesto Solano Maguey y la Maguey, El Depor Cumbia, Banda K-WICHA y del folklore de Mariachi los Gavilanes Oficial.