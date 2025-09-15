Se desplegará en Toluca operativo con 1300 elementos en Fiestas Patrias: Ricardo Moreno

También se incrementará la presencia policial en avenidas principales, delegaciones y subdelegaciones.

El alcalde Ricardo Moreno Bastida informó que durante estas celebraciones patrias, durante los días 15 y 16 de septiembre se llevará a cabo un operativo de seguridad donde participarán más de 1300 elementos de seguridad.



De esta manera el Ayuntamiento de Toluca busca resguardar la integridad de los asistentes a las celebraciones patrias del 15 y 16 de septiembre.



De acuerdo a lo informado, este plan de vigilancia incluye la instalación de cuatro módulos policiales móviles en puntos estratégicos de la ciudad, así como la participación de 20 motopatrullas, dos cuatrimotos, 10 binomios caninos y 20 caballos de la policía montada.



Detalló Ricardo Moreno que se instalarán filtros de seguridad en los accesos al Centro Histórico, con el fin de impedir el ingreso de pirotecnia y objetos que puedan poner en riesgo a los asistentes.



También se incrementará la presencia policial en avenidas principales, delegaciones y subdelegaciones, con apoyo de patrullas y motopatrullas.



Subrayó que la prioridad es que las familias puedan disfrutar de la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile cívico-militar en un entorno seguro.



Además, como medida complementaria, Moreno, se determinó prohibir la venta de espumas en el Centro Histórico, debido a que en años anteriores este producto ha provocado conflictos y riñas entre asistentes. Asimismo hizo un llamado a comerciantes y ciudadanos para respetar esta disposición y celebrar las fiestas con civilidad.



“Queremos que estas festividades se vivan con alegría y tranquilidad, que sean motivo de unión para las familias toluqueñas”, concluyó el presidente municipal.