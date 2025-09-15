Invitan a disfrutar de “La Casona de las Ánimas” en el Teatro Universitario “Los Jaguares”

Su elenco está conformado por cinco actores profesionales y dos bailarines especializados en danza.

El Reflejo Teatro y la Compañía Universitaria de Teatro UAEMéx presentan por primera vez “La Casona de las Ánimas”, escrita por Sandra Macedo y dirigida por Franz Wusterhaus.



Se trata de un espectáculo para toda la familia (recomendado para niños mayores de 8 años), donde las brujas, el misterio y las leyendas mexicanas se encuentran en el escenario.



La autora, Sandra Macedo, mencionó que la inspiración para esta obra surge de la preservación de la tradición oral y el imaginario popular, rescatando las tradiciones, a través de historias de terror o temor.



Su elenco está conformado por cinco actores profesionales y dos bailarines especializados en danza. Algunos de ellos han participado en cine y teatro por años.



La puesta en escena se compone de cuatro narraciones que exploran las creencias populares mexicanas en torno a las brujas. En escena, Alma, uno de los personajes principales, emprenderá un viaje fantástico hacia su vida ancestral, donde se reencontrará con sus antepasados para encontrar respuestas y tranquilidad espiritual.



El director, Franz Wusterhaus, adelantó que el público vivirá un recorrido histórico cargado de misterio: “La gente se puede llevar un buen sabor de boca al espantarse un poco… Es una retrospectiva desde los tiempos actuales hasta la colonia, pasando por la postrevolución, donde vemos diferentes pasajes.”



La temporada ya está en marcha y concluirá el 14 de octubre en el Teatro Universitario “Los Jaguares”, ubicado en Valentín Gómez Farías No. 610, Col. La Merced, con funciones los lunes y martes a las 19:00 horas. Podrás adquirir tus boletos en la taquilla del teatro, con un costo de 115 pesos, entrada general; 90 pesos, académicos y administrativos; y 70 pesos, estudiantes e INAPAM.