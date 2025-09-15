SSEM refuerza labores de seguridad en Edoméx durante festividades patrias: Castañeda Camarillo

-La dependencia, de forma estratégica dispondrá de un estado total de fuerza de 4 mil 139 elementos, con 587 unidades, para los festejos patrios en los 125 municipios de la entidad.

Debido a la gran afluencia, en la capital mexiquense se reforzarán las labores con cuatro cordones de seguridad, cada uno pensado en salvaguardar a las personas que asistan a la explanada para acompañar a la Gobernadora en la celebración del Grito de Independencia.



Para garantizar la seguridad, paz y tranquilidad de las personas que asisten a la celebración del Grito, en el marco del 215 Aniversario de la Independencia de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) implementará un despliegue operativo estratégico, para asegurar que las actividades puedan efectuarse de manera segura, en los 125 municipios del territorio estatal, con un estado de fuerza de 4 mil 139 elementos y 587 unidades.



El Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo informó que en lo que respecta a la capital mexiquense debido a la afluencia, se dispondrá de un estado de fuerza de mil 648 elementos, apoyados de 133 unidades, cinco ambulancias y nueve autobuses, sumando patrullajes de drones, así como el monitoreo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), además de establecer cinturones de seguridad, cada uno pensado en cuidar a las y los asistentes, además de puntos y filtros de revisión.



Aunado a ello se realizarán cortes a la circulación en calles y avenidas principales entre las que destacan Bravo, Federico Hardy, Pedro Cortés, López Rayón, Santos Degollado, Primo de Verdad, avenida Lerdo de Tejada, en sus esquinas con calle Benito Juárez, Rayón, Sor Juana Inés de la Cruz, además de Miguel Hidalgo, Aldama, Bravo, Pedro Ascencio, Nigromante, Melchor Ocampo, Aquiles Serdán, 18 de Marzo, donde estarán policías de la Dirección General de Tránsito con 39 elementos y 13 vehículos.



Durante las actividades en la capital mexiquense se estima la participación de más de 15 mil ciudadanos que acompañarán a la Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez, por lo que policías estatales harán recorridos en unidades y pie tierra.



Cabe mencionar que por instrucciones de la titular del ejecutivo, la Secretaría de Seguridad estatal implementará en los 125 municipios de la entidad despliegues operativos, para preservar el orden en estas festividades patrias, acciones en las que participan las coordinaciones de Toluca, Ixtapan, Valle de Bravo, Atlacomulco, Metropolitana, Ecatepec, Oriente y Chalco.