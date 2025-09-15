Gaby Osorio, autoridades, legisladores y academia formalizan compromiso por una ZMVM sustentable

-En el marco de la conferencia internacional realizada en el Universum, alcaldías, municipios y sociedad civil formalizaron un frente común histórico para coordinar esfuerzos en la ZMVM.

La Conferencia Internacional Gobernanza Metropolitana hacia 2050. Perspectivas desde la ZMVM para el Sur Global fue el escenario en el que la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, se sumó a la firma del Llamado a la Acción por una Nueva Gobernanza Sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, junto con otras autoridades locales, académicos y representantes de la sociedad civil.



El llamado convoca a gobiernos y actores sociales a constituir, por primera vez en la historia, un frente común en favor del territorio metropolitano compartido, al reconocer que la justicia territorial es condición indispensable para garantizar la justicia social.



Además, destaca los avances en los que Tlalpan ha participado, como el convenio de protección del Bosque de Agua, el acuerdo para redefinir la ZMVM bajo criterios hidrológicos y ecosistémicos y la coordinación política para enfrentar los retos ambientales y sociales del valle de México.



Julia Álvarez Icaza, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, dio lectura al Llamado a la Acción por una Nueva Gobernanza Sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México y subrayó que la ZMVM es un territorio compartido que trasciende fronteras políticas y administrativas, donde fenómenos como la movilidad, la gestión del agua, la expansión urbana y la contaminación no reconocen límites.



Destacó que este llamado constituye un compromiso renovado para articular políticas públicas basadas en la justicia social, la justicia territorial y la justicia climática, de manera que se construya un futuro sostenible para las comunidades. También reconoció los avances que ya se han logrado en coordinación metropolitana, como la protección del Bosque de Agua y los acuerdos para redefinir la ZMVM con criterios hidrológicos y ecosistémicos.



La conferencia reunió a representantes del Gobierno de la Ciudad de México —incluido Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana—, presidentes municipales de varios estados, legisladores, académicos y especialistas internacionales de Amazonia Research Center y de la Defensoría Pública del Estado de Amazonas.



El encuentro tuvo lugar en el Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM.