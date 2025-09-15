Fortalecen en CDMX la seguridad en la vida nocturna con operativo “La noche es de todos”

Las acciones no solo se limitaron a la inspección, también se brindó orientación a los encargados de los establecimientos para fomentar el cumplimiento de la normatividad.

Durante el fin de semana, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), implementó una fase más del operativo La Noche es de Todos, con la finalidad de garantizar que los bares, centros nocturnos y establecimientos similares funcionen bajo las normas establecidas y en condiciones seguras para la ciudadanía.



En esta jornada se realizaron 25 visitas de verificación en diversas colonias de las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las revisiones atendieron principalmente reportes de vecinas y vecinos sobre posibles irregularidades como venta de alcohol a menores, alteraciones al orden público y consumo de bebidas en la vía pública.



Las acciones no solo se limitaron a la inspección, también se brindó orientación a los encargados de los establecimientos para fomentar el cumplimiento de la normatividad y promover buenas prácticas en la operación de estos espacios.



Durante los recorridos se detectaron casos de retiro indebido de sellos de suspensión, lo que llevó a la clausura de tres lugares, la suspensión de cuatro más y a la remisión de tres personas al Ministerio Público.



Todas estas intervenciones se efectuaron de manera ordenada y sin incidentes, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).



Al dar seguimiento a estas denuncias en colonias como Constitución de 1917, Las Arboledas, La Planta, Santa Cruz Meyehualco, El Rosario, La Asunción, San Juan de Aragón, Lindavista, Vasco de Quiroga, Tepalcates, Roma, entre otras, el Gobierno capitalino reafirma su compromiso con una vida nocturna responsable, segura y en apego a la legalidad.



La administración encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, continuará impulsando este tipo de operativos para atender las demandas ciudadanas y garantizar que la vida nocturna en la ciudad sea un espacio de convivencia respetuosa y ordenada.