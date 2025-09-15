Cancela Rubén Rocha festejos patrios en Sinaloa por inseguridad

Ya en 2024 el evento fue cancelado por los primeros enfrentamientos entre Mayos y Chapitos.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó la cancelación por segundo año consecutivo los festejos del Grito de Independencia, luego de un nuevo repunte de inseguridad, sobre todo en la zona centro de Sinaloa que durante el viernes y el sábado últimos ha dejado 16 asesinatos en el estado.



Mediante las redes sociales, Rocha Moya dio a conocer la decisión de celebrar únicamente el acto cívico protocolario.



“Como gobernador de Sinaloa he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las fuerzas armadas”.



Antes de la cancelación sectores de la sociedad criticaron la decisión de Rocha de mantener el evento, sobre todo por la gran cantidad de personas asesinadas que casi alcanzan las 2 mil y los casos de desaparición que según datos de colectivos de madres buscadoras se aproximan a los 3 mil desde septiembre de 2024.



Para este año se tenía prevista la participación de Miguel Bosé, a quien en redes sociales habitantes de Culiacán le pedían cancelar su participación dadas las condiciones de inseguridad.



Incluso, según explicó el mismo gobernador, habría cancelado momentáneamente pero después de negociaciones lograron llegar a un acuerdo.



Sin embargo, a poco más de 24 horas de que se realizara el evento, el gobernador Rocha hizo el anuncio sobre la cancelación del festejo mediante un video.



En 2024 el evento fue cancelado por los primeros enfrentamientos entre Mayos y Chapitos, sobre todo en Culiacán, y desde esa fecha, la guerra intestina de estas facciones del Cártel de Sinaloa se ha mantenido.



Entre los más recientes incidentes la tarde noche del sábado 13, un incendio en un hotel en Isla Cortés, zona turística de Altata, provocó la alarma de gente que acude a ese sitio de descanso en Navolato, la mayoría de Culiacán. Derivado de estos hechos una joven mujer fue asesinada, víctima indirecta de un choque armado entre grupos rivales.



Junto al Grito de Independencia ya fue cancelado también el Palenque de Culiacán, evento que se realiza año tras año entre noviembre y diciembre y que también por segunda vez consecutiva no se realizará.