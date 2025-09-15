Exige la SRE investigación rigurosa por muerte de mexicano a manos de un agente del ICE en Chicago

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) condenó este sábado la violencia y demandó una investigación a fondo tras la muerte de un ciudadano mexicano en Chicago.

Externó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la condena por la muerte de Silverio Villegas González, un ciudadano mexicano que falleció en un suburbio de Chicago tras un encuentro con un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



El incidente, ocurrido cuando en un hecho se involucró a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, según las autoridades estadounidenses, disparó al hombre durante un control de tráfico.



La víctima fue identificada como Silverio Villegas González, de 38 años, quien trabajaba como cocinero.



De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, el hombre se negó a seguir las órdenes y embistió a los agentes con su vehículo.



En este hecho, un agente del ICE fue arrastrado una distancia considerable por el coche y, temiendo por su vida, le disparó.



Por su parte, el consulado de México en Chicago ha establecido contacto con las autoridades del ICE para obtener más detalles del incidente.



Tras los hechos, la SRE, a través del Consulado General de México en Chicago, solicitó formalmente una investigación “rigurosa” por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos.



El personal consular a contactó a la familia de Villegas González para ofrecerles asesoría legal y el acompañamiento que necesiten.



Este lamentable suceso tiene lugar en un contexto político tenso. Chicago es una de las “ciudades santuario” que se niegan a colaborar con las políticas migratorias del gobierno estadounidense.



El presidente Donald Trump ha manifestado su intención de usar a la Guardia Nacional para combatir la situación en la capital de Illinois, en un plan para enfrentar la violencia criminal en las grandes ciudades.