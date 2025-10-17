Supervisa Isaac Montoya rehabilitación del “Puente del INE” en San Rafael Chamapa

Destacó que la intervención no solo responde a una necesidad de infraestructura, además constituye un acto de dignidad y justicia social.

En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez supervisó los avances realizados para la rehabilitación integral del puente vehicular conocido como el “Puente del INE”, ubicado en la colonia San Rafael Chamapa (Tabiquera 5), en Naucalpan.



Durante el evento, Montoya Márquez afirmó que esta obra fue largamente esperada por la comunidad, ya que durante más de tres décadas esta estructura funcionó de manera provisional, representando un riesgo constante para peatones y automovilistas.



Durante su recorrido, Montoya Márquez destacó que la intervención no solo responde a una necesidad de infraestructura, además constituye un acto de dignidad y justicia social para las familias de la zona, al ofrecer finalmente una vía segura y moderna para los habitantes que diariamente utilizan este paso.



Informó que la rehabilitación del puente contempla trabajos de reforzamiento estructural, mejoramiento del pavimento, instalación de barandales, señalización y accesos peatonales, con el objetivo de garantizar la seguridad, funcionalidad y accesibilidad universal del espacio.



Esta obra busca mejorar la conectividad entre distintas zonas de San Rafael Chamapa, facilitando el tránsito vehicular y peatonal.



Subrayó que estas acciones forman parte de la visión de su administración para transformar la infraestructura urbana con sentido social, priorizando a las comunidades históricamente relegadas.



Vecinos del área reconocieron la importancia de la rehabilitación, señalando que por años habían solicitado la atención de esta vialidad que, pese a su relevancia para la movilidad local, no había recibido mantenimiento adecuado.



Con la modernización del Puente del INE, el gobierno municipal busca elevar la calidad de vida de los habitantes de San Rafael Chamapa, fortaleciendo la infraestructura pública y mejorando la seguridad de quienes transitan por la zona.