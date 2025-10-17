DIF Lerma y GEM inauguran tienda Casart para beneficiar a artesanos

Se expondrán en la tienda los trabajos realizados por las y los artesanos de Lerma.

La presidenta del DIF municipal, Marisol Mote Martínez, acompañada de la Secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco, encabezaron la inauguración de la tienda Casart, espacio que se convertirá en un lugar para exponer la magia de las y los artesanos de este municipio.



La vieja estación del tren Lerma fue el espacio en donde fueron acompañadas por el el secretario del Ayuntamiento de Lerma, Alfredo Matías Gutiérrez Ordóñez; el director general del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), Agustín Herrera Pérez, quienes junto con el representante de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el comisionado municipal de la Secretaría General de Gobierno, Eduardo Arturo Jiménez González y los presidentes municipales; Erika Patricia Olea de la Torre de Santiago Tianguistenco y Erick Catalán Rendón, presidente municipal de Iguala, Guerrero.



La presidenta del DIF Municipal de Lerma, Marisol Mote Martínez, agradeció la apertura de Casart en este municipio, además de firmar los convenios de colaboración bilateral en materia turística y hermanamiento con Iguala Guerrero y Santiago Tianguistenco.



Mote Martínez señaló que en Lerma las puertas están abiertas para trabajar en equipo con las autoridades estatales para generar proyectos conjuntos en favor del municipio; y afirmó que la inauguración de esta casa de artesanías ya un proyecto que se venía trabajando y que por fin se pudo concretar.



Mencionó que el gobierno de Lerma, que encabeza el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce, no sé solo apuesta por las acciones en obra pública, también ha colocado a la cultura en un lugar especial, dando la importancia que merecen las y los artesanos de las ocho regiones que conforman el municipio.



Nelly Carrasco Godínez, la secretaria de Cultura y Turismo, reconoció el impulso que le ha dado Lerma a la cultura y festejó la apertura de esta nueva tienda Casart, señalando que esta es mucho más de un punto de venta, pues es el corazón palpitante del arte y fuerza creativa de las y los artesanos.



Informó que en la entidad, existen actualmente nueve tiendas, pero se tiene planeado abrir más espacios, en donde se reconocerá el arte de los artesanos mexiquenses.



Alfredo Matías Gutiérrez Ordóñez, secretario del ayuntamiento, resaltó la tarea de reconocer esfuerzo colectivo que a lo largo de una década se ha fortalecido y proyectar riqueza cultural que define a Lerma.