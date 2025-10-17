Fernando Flores y Colegio de Notarios implementan Ventanilla Electrónica Notarial

Flores Fernández informó que un objetivo claro es el poder modernizar la administración pública del Ayuntamiento de Metepec.

El gobierno municipal de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios del Estado de México para poner en marcha la Ventanilla Electrónica Notarial. Esta herramienta digital, señaló Flores Fernández, permitirá realizar diversos trámites de manera remota.



Mencionó que algunas de las ventajas que se tendrán con la plataforma, será que las y los notarios podrán gestionar certificaciones de clave y valor catastral, así como emitir constancias de no adeudo predial y aportación de mejoras de manera electrónica, todo esto sin necesidad de acudir de manera física a la Tesorería Municipal.



Flores Fernández informó que un objetivo claro es el poder modernizar la administración pública del Ayuntamiento de Metepec, además de poder reducir tiempos de atención, eliminar traslados y reforzar la seguridad jurídica mediante procesos más ágiles y transparentes.



La iniciativa busca consolidar a Metepec como un municipio más eficiente, digital y cercano a la ciudadanía, en coordinación con el notariado mexiquense, reconocido por su disposición a participar en acciones de innovación administrativa.



El presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, Notario Beto Benítez, junto con integrantes del Consejo estuvieron presentes en la firma del convenio.



Señaló que esta herramienta tecnológica permite avanzar en la digitalización de trámites mediante el uso de firma electrónica avanzada, y pone en marcha programas de regularización patrimonial.



Y recalcó: “Somos fieles creyentes que las acciones coordinadas entre autoridades locales y el Colegio de Notarios, fortalecen el compromiso de ofrecer servicios más ágiles, modernos y seguros, en beneficio de las familias metepequenses”.



Finalizó Fernando Flores reconociendo el enorme compromiso que tiene el notariado mexiquense con la ciudadanía, además de su compromiso con la innovación y por sumarse a la construcción de un Metepec más eficiente, digital y cercano a la ciudadanía.