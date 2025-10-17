Delfina Gómez toma protesta a nuevos integrantes de su gabinete

-Tomó protesta a Mónica Chávez Durán como Oficial Mayor y a la Profesora María Esther Rodríguez Hernández como Secretaria de las Mujeres; a Brito Lavalle como Director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos; Armando González Zozaya como Director de Personal de la Oficialía Mayor y Miguel Ángel Sánchez González como Director del Instituto del Deporte del Estado de México.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tomó protesta de ley a Mónica Chávez Durán como Oficial Mayor; a María Esther Rodríguez Hernández como Secretaria de las Mujeres; a Carlos Brito Lavalle como Director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos; a Miguel Ángel Sánchez González como Director del Instituto del Deporte del Estado de México y a Armando González Zozaya como Director de Personal de la Oficialía Mayor.



Mónica Chávez Durán es Licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y Maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). En el ayuntamiento de Tlalnepantla fue Titular de la Unidad de Transparencia y Oficial Mayor del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.



Hasta hoy se desempeñó como Secretaria de las Mujeres en el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, donde lanzó la campaña de prevención de violencia digital “En Redes No Te Enredes”, inauguró 37 Centros LIBRE y Senderos Seguros e implementó el programa Unidas Contigo para más de mil mujeres en los once municipios con alerta de violencia de género, quienes reciben un apoyo anual de 9 mil pesos.



Entre las nuevas incorporaciones destaca María Esther Rodríguez Hernández, se ha desempeñado como Profesora en Biología por la UNAM con más de 30 años de experiencia como docente en educación secundaria técnica dentro del sistema SEP-SEIEM, donde se distinguió por su compromiso con la enseñanza científica y la formación de jóvenes.



Por su parte, Carlos Brito Lavalle es internacionalista de formación. Se ha desempeñado como Secretario Técnico de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, Director General de Canal Once y Director General de Comunicación Social en el IMSS Bienestar.



Asimismo, Miguel Ángel Sánchez González es Licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física, con una destacada trayectoria en el impulso del deporte y la actividad física en el Edoméx. Ha sido promotor de educación física en escuelas del municipio de Texcoco, donde ha fomentado la formación integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.



El recién nombrado, Armando González Zozaya es Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y Maestro en Gestión Pública Aplicada por el ITESM, con especialización en administración pública, capital humano y presupuesto, destacando su labor como Director General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (FONE) en la Secretaría de Educación Pública.



Con estos nombramientos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez continúa con el compromiso de consolidar la transformación en beneficio de más de 17 millones de personas que habitan en el Estado de México.