Clara Brugada impulsa nuevas obras para transformar la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan

-Informó que se construirá una Casa de las 3R, en el Campo Xóchitl, con el objetivo de reivindicar las tareas de cuidado y fortalecer la vida comunitaria.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el programa Gobierno Casa por Casa, en la colonia Miguel Hidalgo 1ª Sección, alcaldía Tlalpan, donde anunció una transformación integral de la comunidad mediante la instalación de más de mil 300 luminarias nuevas, el bacheo total de sus vialidades y la creación de nueva infraestructura social con la construcción de una Casa de las 3R.



Acompañada por integrantes de su gabinete, la mandataria capitalina se comprometió a implementar, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una estrategia especial de seguridad para esta zona, cuya primera evaluación se realizará dentro de un mes.



Brugada Molina informó que, como parte del Sistema Público de Cuidados, se construirá una Casa de las 3R, en el Campo Xóchitl, con el objetivo de reivindicar las tareas de cuidado y fortalecer la vida comunitaria. En coordinación con autoridades de la alcaldía, se aplicará además un plan de bacheo total en todas las calles de la colonia.



Asimismo, anunció que su administración, por medio de la Secretaría de Obras y Servicios, pondrá en marcha el programa Ciudad Iluminada, Comunidad Segura, con el que se instalarán más de mil 300 luminarias en las 69 manzanas de la zona, a partir de la primera semana de noviembre.



La mandataria capitalina también detalló que las cinco escuelas públicas de la colonia serán renovadas de forma integral mediante el programa 1, 2, 3 por mi Escuela, en beneficio de niñas, niños y habitantes en general.



Finalmente, destacó que la Miguel Hidalgo 1ª Sección será una de las 45 colonias beneficiadas con la Línea 4 del Cablebús, cuya construcción iniciará este año con recursos del Gobierno de México, e incluirá una estación en el mercado público de la colonia.



El secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, explicó que esta nueva línea tendrá una longitud de 11.3 kilómetros, beneficiará a 45 colonias de Tlalpan y Coyoacán, y reducirá significativamente los tiempos de traslado.



Por su parte, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Clavo, informó que, a un año del arranque del programa Casa por Casa, la Jefa de Gobierno y su gabinete han visitado 53 colonias —equivalentes a 100 unidades territoriales—, tocando las puertas de 309 mil 718 viviendas distribuidas en 5 mil 846 manzanas, donde habitan alrededor de un millón 9 mil personas, de acuerdo con el INEGI.



La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, anunció que en la colonia Miguel Hidalgo se desarrollará el programa Cuícatl, la ciudad que canta, con conciertos dominicales de agrupaciones musicales locales y de otras zonas de la ciudad.



La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, felicitó a la mandataria capitalina por los logros alcanzados en su primer año de gobierno y los avances en materia de política social. Asimismo, propuso transformar el Campo Xóchitl en un Parque de la Alegría y anunció que su administración replicará el programa Caminos por la Paz en la zona de las Miguel Hidalgo.