Refresqueras y Gobierno de México llegan a un acuerdo

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Secretario de Salud, David Kershenobich, estará en la Cámara de Diputados para informar sobre este acuerdo.

Al darse a conocer los nuevos impuestos contra las bebidas azucaradas, el Gobierno federal y la industria refresquera llegaron a un acuerdo.

“Hay un reconocimiento de los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas”, reveló en la mañanera de este 16 de octubre.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, informó el 11 de septiembre las medidas saludables para reducir en cerca de 7 por ciento el consumo de bebidas azucaradas en su primer y segundo año de implementación, entre ellas, la propuesta incorporada en el Paquete Económico 2026, de una contribución de un peso a las bebidas azucaradas, a través del IEPS y la puesta en marcha de una política de concientización con la estrategia Vive saludable, vive feliz, con el objetivo de mejorar la salud de los mexicanos y prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

La industria mexicana de Coca-Cola se comprometió con el Gobierno de México a reducir en un 30% las calorías de sus refrescos y a que las versiones sin azúcar sean más baratas que las regulares, informó Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA.

Esto forma parte de un acuerdo alcanzado con autoridades federales para combatir el consumo excesivo de azúcar entre la población, en medio de la propuesta legislativa para aumentar los impuestos a este tipo de bebidas.

57 AÑOS TARDARÍA MÉXICO EN ERRADICAR LA POBREZA: ACFP

17 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Señala el colectivo que esperar décadas es inadmisible, por lo que se deberá acelerar la transformación mediante un conjunto de políticas públicas. …

Se han censado a más de 26 mil viviendas afectadas por las lluvias intensas

17 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-De las viviendas censadas en 58 municipios 17 mil 120 son en Veracruz; 4 mil 796 en Puebla; 2 mil 493 en …

Mara Lezama anuncia al Fairmont Mayakoba y Moon Palace como sedes para hospedar a selecciones del Mundial 2026

17 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Además, Cancún será puerta de entrada al Mundial 2026 para miles de aficionados de todo el mundo, gracias a su conectividad aérea …

Clara Brugada impulsa nuevas obras para transformar la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan

17 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Informó que se construirá una Casa de las 3R, en el Campo Xóchitl, con el objetivo de reivindicar las tareas de cuidado …

Impulsan en Coyoacán inclusión laboral con Feria del Empleo para Personas con Discapacidad

17 octubre, 2025
CDMX, Destacado

El alcalde subrayó que, en cuatro años de administración, Coyoacán ha logrado avances significativos en todos los rubros. Al inaugurar la 2a. …

Se refuerza en Zinacantepec lucha contra el cáncer de mama: Manuel Vilchis

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Junto con el DIF Zinacantepec se llevaron a cabo mamografías y talleres de prevención en la jornada de salud. En el municipio …

Edoméx envía 15 toneladas de ayuda humanitaria y víveres a Hidalgo

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se sumó un equipo especializado conformado por 235 elementos de seguridad y apoyo de la SSEM, Secretaría del Campo y Probosque; ya …

Delfina Gómez toma protesta a nuevos integrantes de su gabinete

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Tomó protesta a Mónica Chávez Durán como Oficial Mayor y a la Profesora María Esther Rodríguez Hernández como Secretaria de las Mujeres; …

Entrega rectora Paty Zarza implementos de trabajo a académicos universitarios de Tenancingo y Valle de Chalco

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora estuvo acompañada por la secretaria general de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado …

Encabeza Ricardo Moreno y alcaldes de la región 14 Operativo Intermunicipal de Seguridad

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Las acciones están encaminadas a reforzar y brindar seguridad a los visitantes de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 El gobierno …

DIF Lerma y GEM inauguran tienda Casart para beneficiar a artesanos

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Se expondrán en la tienda los trabajos realizados por las y los artesanos de Lerma. La presidenta del DIF municipal, Marisol Mote …

Se trabaja por un San Mateo Atenco seguro, tranquilo y en paz: Ana Muñiz

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Durante la sesión se presentaron los últimos resultados alcanzados en materia de seguridad. En el municipio de San Mateo Atenco, la presidenta …

World Aquatics nomina a Osmar Olvera como mejor atleta del 2025

17 octubre, 2025
Deportes, Destacado

El mexicano se proclamó campeón mundial en la prueba de trampolín tres metros individual durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos celebrado …

Frankenstein de Guillermo del Toro tendrá funciones especiales en México

17 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

Esta nueva versión llegará a Netflix, pero se anunciaron los planes para tener funciones especiales en cines en México. Llegará a México …

MÉXICO ES EL PAÍS CON MÁS ACCIONES URGENTES POR DESAPARICIONES: ONU

16 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Concentran Baja California, Jalisco y Guanajuato la mayoría de los casos de desaparición en México. En su más reciente informe publicado por …

Registra México en 2025 el mayor déficit fiscal en 20 años: FMI

16 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, este es el mayor déficit fiscal para un primer año de gobierno en un registro de …

Tenemos confianza en que T-MEC saldrá adelante: Marcelo Ebrard

16 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Descarta que se pueda cancelar el tratado comercial y subraya que el comercio interior también es prioritario El secretario de Economía, Marcelo …

Entrega Evelyn Salgado su 4° Informe de Gobierno al Congreso del Estado de Guerrero

16 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Cumple Evelyn Salgado con la rendición de cuentas y transparencia de los logros alcanzados en su administración La gobernadora Evelyn Salgado Pineda …

Clara Brugada inaugura Séptima Edición de la Feria de los Barrios del Centro Histórico

16 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-La muestra ofrece una gran variedad gastronómica, productos y oficios; permanecerá en la Plaza Tolsá hasta el próximo domingo La Jefa de …

Rojo de la Vega encabeza instalación de luminarias en San Rafael

16 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-La alcaldesa encabezó la instalación y encendido de 609 luminarias que alumbrarán 9.8 kilómetros de vialidades en la colonia San Rafael. La …

Ricardo Moreno da inicio a histórico programa de bacheo en Toluca

16 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Más de 220 millones de pesos invertidos en vialidades seguras y duraderas en Toluca con un despliegue de 48 frentes y 61 …

Delfina Gómez prioriza trabajos de bombeo en Río Lerma para evitar inundaciones

16 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Supervisa trabajos de CAEM y CONAGUA en el Cárcamo de Bombeo “San Mateo Atenco” La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisó los trabajos …

Celebra y reconoce la UAEMéx a las mujeres rurales

16 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora Zarza Delgado hizo entrega de reconocimientos. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza …

Entrega Fernando Flores “Presea Metepec 2025”; honra la grandeza de su gente

16 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Durante su mensaje, reconoció a las y los galardonados por ser un claro ejemplo de esfuerzo, sensibilidad y amor por Metepec. El …

En Naucalpan se trabaja para llevar bienestar y justicia a comunidades: Isaac Montoya

16 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Reafirmó que su compromiso es el de transformar cada rincón del municipio. Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, acudió a Praderas …

Entrega Manuel Vilchis apoyos a delegados de San Bartolo el Llano y Santa María del Monte

16 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Afirmó que el trabajo en equipo sin duda genera mejores resultados para la comunidad. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, …

Confirma Mercedes a Russell y Antonelli como sus pilotos para 2026

16 octubre, 2025
Deportes, Destacado

-Mantendrán la misma alineación para la primera temporada con la nueva reglamentación Llegan a su fin los rumores y las especulaciones, Mercedes …

Nodal se lanza contra Cazzu: dice que da millones de pesos de manutención

16 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

No paran los ataques entre ambos cantantes, todo comenzó por un comentario al solicitar que firmara el permiso para que su hija …

CONFÍAN QUE BUEN FIN 2025 IMPULSE CONSUMO Y PRODUCCIÓN NACIONAL

15 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El gobierno federal busca fortalecer el mercado interno y proteger a sectores productivos, como el textil, calzado, juguetes y electrodomésticos. El subsecretario …

Cae peso mexicano por aumento en las tensiones EUA-China

15 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo, iniciaron el martes el cobro de tasas portuarias adicionales a las …

Aprueban Diputados reformas a la Ley de Amparo

15 octubre, 2025
Destacado, Nacional

El objetivo es fortalecer el juicio de amparo, a efecto de consolidarlo como recurso por excelencia de la defensa efectiva de los …

Impulsan Mara Lezama y la Unión Europea cooperación para transformar el sargazo

15 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Quintana Roo se consolida como un referente mundial en innovación ambiental al transformar un desafío ecológico en una oportunidad de desarrollo La …

Clara Brugada presenta iniciativas de Ley sobre el Sistema Público de Cuidados, Seguridad y Procuración de Justicia

15 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-La propuesta prioriza la atención a las primeras infancias, las personas adultas mayores, con discapacidad y en situación de calle; la meta …

Tabe pide crear fondo verde con recursos de publicidad exterior para mejorar las colonias

15 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Presenta iniciativa de Ley en el Congreso CDMX para que los recursos por anuncios y enseres en vía pública tengan un impacto …

Las obras públicas no se detienen en Lerma: Ramírez Ponce

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Afirmó que en Lerma se trabaja en equipo para lograr grandes resultados Las obras públicas no se detienen en Lerma, así lo …

Delfina Gómez revisa temas de Protección Civil en Mesas de Paz para proteger a la población

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Atiende GEM 45 deslizamientos de laderas y cinco socavones en territorio mexiquense. El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la …

Aprueba UAEMéx anteproyecto de presupuesto 2026 por más de 6 mil mdp

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado subrayó que esta propuesta de reingeniería presupuestal permitirá incrementar los recursos asignados a los 55 espacios …

Ricardo Moreno primer edil en certificarse en atención a mujeres víctimas de violencia

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Personal municipal se capacita en atención, acompañamiento y búsqueda de personas El Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida, se convierte en el primer …

Prioridad en Naucalpan impulsar jornadas de Salud: Isaac Montoya

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Reiteró su compromiso de seguir construyendo bienestar desde las colonias. El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, …

Inaugura Fernando Flores “Bazar con Causa”

15 octubre, 2025
Destacado, Edomex

El principal objetivo es la recolección de cobijas y suéteres que estarán destinados para la población más vulnerable de Metepec. El presidente …

