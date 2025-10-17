Refresqueras y Gobierno de México llegan a un acuerdo

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Secretario de Salud, David Kershenobich, estará en la Cámara de Diputados para informar sobre este acuerdo.

Al darse a conocer los nuevos impuestos contra las bebidas azucaradas, el Gobierno federal y la industria refresquera llegaron a un acuerdo.



“Hay un reconocimiento de los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas”, reveló en la mañanera de este 16 de octubre.



El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, informó el 11 de septiembre las medidas saludables para reducir en cerca de 7 por ciento el consumo de bebidas azucaradas en su primer y segundo año de implementación, entre ellas, la propuesta incorporada en el Paquete Económico 2026, de una contribución de un peso a las bebidas azucaradas, a través del IEPS y la puesta en marcha de una política de concientización con la estrategia Vive saludable, vive feliz, con el objetivo de mejorar la salud de los mexicanos y prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.



La industria mexicana de Coca-Cola se comprometió con el Gobierno de México a reducir en un 30% las calorías de sus refrescos y a que las versiones sin azúcar sean más baratas que las regulares, informó Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA.



Esto forma parte de un acuerdo alcanzado con autoridades federales para combatir el consumo excesivo de azúcar entre la población, en medio de la propuesta legislativa para aumentar los impuestos a este tipo de bebidas.