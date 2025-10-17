57 AÑOS TARDARÍA MÉXICO EN ERRADICAR LA POBREZA: ACFP

-Señala el colectivo que esperar décadas es inadmisible, por lo que se deberá acelerar la transformación mediante un conjunto de políticas públicas.

De acuerdo a un informe realizado por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, esta advierte que México tardaría al menos 57 años en erradicar la pobreza si mantiene el ritmo de reducción observado entre 2016 y 2024. Además alertó que en el país existen grandes desigualdades entre grupos de población y estados del país.



En el informe, que fue publicado en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se señala que, aunque la pobreza en general disminuye a un promedio de 4.6 % anual, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el avance es insuficiente para cumplir los compromisos asumidos ante la ONU.



Y es que el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece reducir la pobreza a la mitad en 2030. Señalaron que de mantenerse el ritmo actual, México podría alcanzar ese objetivo para la población en general, pero no para los grupos históricamente más excluidos.



Para las personas indígenas la meta se alcanzaría hasta 2047; para niñas y niños, en 2041, y para jóvenes, en 2032. En cuanto a la carencia por acceso a la seguridad social se necesitarían 39 años más, hasta 2064.



La desigualdad también se refleja a nivel territorial. De acuerdo al informe son cinco estados quienes ya alcanzaron la reducción a la mitad, 13 podrían lograrla antes de 2038, pero tres entidades están “muy lejos” del objetivo.



Mencionan que para erradicar la pobreza extrema se requerirían 57 años a nivel nacional, 62 años para jóvenes, 75 para adolescentes, 84 para niñas y niños y hasta 151 para pueblos indígenas.



El colectivo sostuvo que esperar décadas es inadmisible, por lo que proponen acelerar la transformación mediante un conjunto de políticas públicas articuladas en diez rutas prioritarias.



Destaca que se debe fomentar empresas de economía social en comunidades indígenas y rurales, con acceso a crédito en lugar de subsidios improductivos, así como garantizar nutrición y cuidados para la primera infancia, ya que los menores de 0 a 5 años enfrentan 72 % más pobreza que los adultos mayores.



Además de fortalecer la educación en zonas con alto rezago, crear una estrategia de primer empleo para jóvenes que incluya capacitación y certificación, e invertir en un sistema nacional de cuidados para reducir la brecha de género, ya que la pobreza es siete veces mayor para mujeres dedicadas a tareas domésticas o de cuidado.



Otro planteamiento es adoptar un salario mínimo equivalente a dos canastas básicas y promover un salario digno voluntario de 13.400 pesos (unos 728 dólares) al mes en empresas medianas y grandes. Asimismo, propone crear un régimen especial en el seguro social para personas trabajadoras del campo y de microempresas.



Finalmente, pide incorporar la perspectiva climática en la política social, al recordar que fenómenos ambientales afectaron a 5.8 millones de hogares en 2024, principalmente de bajos ingresos.



La organización consideró que la discusión del Presupuesto 2026 ofrece una oportunidad para corregir lo que no funciona, como los programas de transferencias que excluyen al 60 % de la población en pobreza extrema.