Entrega SMSEM 125 autos a ganadores en rifas por “Día del maestro”

-Además de estímulos y sorteos, los maestros cuentan con programas de apoyo que buscan mejorar su bienestar y fortalecer su labor en las aulas.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) concluyó la entrega de 125 automóviles Nissan March 2025 a docentes ganadores de las rifas organizadas con motivo del Día del Maestro 2025, en las 14 regiones sindicales.



El secretario general del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, encabezó esta entrega en el Auditorio del Valle de México, en Chicoloapan, y en el Auditorio “Prof. Agripín García Estrada”, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo.



Las y los ganadores acudieron acompañados de sus familias a recibir el reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y vocación educativa.



Martínez Reyes agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, por el respaldo constante a los programas de apoyo y estímulo del magisterio mexiquense.



Señaló que estos automóviles son símbolo del reconocimiento a una vocación que no se detiene y a una causa que nos une: la educación pública. Detrás de cada llave entregada hay una historia de trabajo, entrega y compromiso, expresó Jenaro Martínez.



Destacó el dirigente sindical que esta es la quinta entrega de automóviles realizada durante su gestión, como muestra de una política sindical responsable y cercana a los más de 105 mil maestros afiliados al SMSEM.



El Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027 acompañó a los ganadores, reafirmando que cada acción emprendida busca fortalecer la unidad y dignificar la labor docente en el Estado de México.