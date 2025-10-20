Manuel Vilchis entrega Centro de Salud, Delegación Municipal y Tienda del Bienestar

Resaltó que cada una de estas entregas fortalecen los servicios, además de mejorar la atención y refuerzan la cercanía entre gobierno y ciudadanía.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó en la comunidad de Loma de San Francisco la entrega de obras destinadas a mejorar la calidad de vida y los servicios para las familias de la comunidad.



Vilchis Viveros estuvo acompañado por el Mtro. Gonzalo Gabriel Estrada, representante estatal de la Procuraduría Agraria, con quién hizo la entrega de tres obras: un nuevo Centro de Salud, la Delegación Municipal y una Tienda del Bienestar.



Vilchis Viveros resaltó que cada una de estas entregas fortalecen los servicios, además de mejorar la atención y refuerzan la cercanía entre gobierno y ciudadanía.



Señaló que estas obras son el reflejo del trabajo en equipo, del esfuerzo compartido entre el Gobierno Federal y el Municipal y de un gobierno que cumple su palabra con hechos. Que representan el bienestar, desarrollo y mejores oportunidades para las vecinas y los vecinos.



Vilchis Viveros asegura que su gobierno mantendrá una gestión basada en la cercanía, la responsabilidad y el cumplimiento de compromisos con hechos concretos.



Este nuevo Centro de Salud brindará atención médica preventiva y general, mientras que la Delegación Municipal permitirá a los habitantes realizar trámites y gestiones sin desplazarse a la cabecera. En tanto, la Tienda del Bienestar ofrecerá productos de primera necesidad a precios accesibles, en apoyo a la economía familiar.



También se inauguró la “Segunda Expo Venta Agropecuaria y Artesanal de Zinacantepec”, espacio que fortalece a las productoras, productores y artesanos, además de promover el consumo local y el desarrollo económico de las familias.



Durante la jornada se hicieron entrega de paquetes de pollos de postura a ciudadanas y ciudadanos del municipio, como parte de las acciones que impulsan la producción familiar y el autoconsumo.



Para finalizar, encabezó junto con el Comité Organizador la inauguración de la 4ª edición de la Feria de la Papa en San Juan de las Huertas.



En un evento que impulsa la economía local, y que promueve las raíces y reconoce el gran trabajo del campo zinacantepequense.