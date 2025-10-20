SHEINBAUM RECORRE ZONAS AFECTADAS POR LLUVIAS DURANTE FIN DE SEMANA

-Supervisó los trabajos de limpieza en las zonas afectadas, además de informar que ya se lleva a cabo el censo de las viviendas afectadas por las lluvias.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó los trabajos de apoyo a la población en los municipios de Poza Rica, Álamo, Tempoal, en Veracruz, durante el fin de semana: también recorrió los municipios de Huehuetla y Tianguistengo en Hidalgo.



Al término de su recorrido, la presidenta se dirigió a Tampico, Tamaulipas, donde, de manera preventiva, monitoreó el crecimiento del río Pánuco, el cual al momento no representa un riesgo.



Terminó este domingo, en Pantepec, Puebla, donde encabezó el sexto día de recorridos por las zonas afectadas tras las intensas lluvias que se registraron hace poco más de una semana, y en donde supervisó los trabajos de limpieza. Además informó que las y los servidores de la nación ya iniciaron el censo de las viviendas afectadas por las lluvias, además de que se aperturó el camino de forma parcial en esta localidad.



Durante su visita, la presidenta en Pantepec, Puebla, señaló en sus redes: “Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla, para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás”.



Durante su visita estuvo acompañada por el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; la coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; la presidenta municipal de Pantepec, Araceli Gaspar Cruz, así como por elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes implementan el Plan DN-III-E y Plan Marina en su fase de Recuperación, respectivamente.