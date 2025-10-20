SUJETO ES ASESINADO EN CALLES DE ECATEPEC

Un hombre, de entre 40 y 45 años de edad, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes, sobre la calle Valle De Guadiana, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con vecinos de la zona, el sujeto había arribado al lugar para recoger a sus hijas y poder llevarlas a la escuela. Servicios de emergencia intentaron auxiliarlo, pero solo pudieron certificar el deceso. En tanto, personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec acordonó la zona, a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJE), quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes.