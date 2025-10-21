Prioritario en Naucalpan establecer operativos de seguridad: Isaac Montoya

-En la Jornada Murales y Grafitis por la Paz, el alcalde enfatizó que se busca establecer operativos focalizados para fortalecer la seguridad y atender las causas de la violencia.

En el marco de la Mesa de Paz y las Jornadas por La Paz que se llevan a cabo de manera itinerante en diferentes comunidades del municipio, se realizó en la colonia La Presa, en donde el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya, destacó que estas estrategias, impulsadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, buscan reconstruir la seguridad, el tejido social y también reconstruir todo lo que los gobiernos conservadores dejaron destrozado.



En esta ocasión, el Gobierno Municipal impulsó la Jornada por la Paz, denominada Murales y Grafitis por la Paz, donde el alcalde enfatizó que se busca establecer operativos focalizados para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia con el objetivo de reconstruir el tejido social a través de actividades recreativas, artísticas y culturales.



Reiteró que, como presidente municipal se mantiene recorriendo las calles no solo para saludar, sino para mantenerse al tanto de lo que hace falta y verificar por sí mismo los avances y lo que falta por hacer.



“Lo más importante es la regeneración del tejido social y solamente hay un camino como diría Gandhi: no hay camino para la paz, la paz es el camino; si queremos regenerar el tejido social en nuestras comunidades debemos apelar, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la reserva de valores de nuestro pueblo. Se debe comenzar por la comunidad y desde el núcleo primordial y prioritario que es la familia”, dijo.



En este espacio, el alcalde naucalpense externo su apoyo a la Presidenta Sheinbaum, quien en todo momento ha mostrado su cercanía y empatía con el pueblo de México al reaccionar de manera inmediata ante los desastres naturales provocados por las lluvias en diferentes estados del país y que han dejado miles de familias afectadas.



Destacó que su trabajo se ha enfocado en apoyar a la población en diferentes aspectos y que ahora, en los desastres naturales se ha demostrado que el FONDEN, solo servía como una caja muy jugosa en donde muchos personajes de la política le metían mano para todo. “La realidad es que ese fondo, era un fondo que le metían mano para lo que fuera, lo decía la Presidenta hasta para golpes de calor en plena temporada de frío”.



Resaltó que hoy se ha hecho más en temas de apoyo a la población y que también se tienen claro los protocolos y cuándo se usa el Plan DN3 y cómo opera el comité de Emergencias, además de la Coordinación con Protección Civil.



Agregó que quienes cuestionan al gobierno federal reflejan mezquindad y lamentó que se cuelguen del dolor y sufrimiento del pueblo.



Destacó que en tan solo un año, ha concretado apoyos como la beca a nivel básico, secundaria y se planea ampliar primaria y preescolar. Además de Jóvenes Construyendo el Futuro, así como apoyos a Adultos Mayores, entre otras acciones con los Programas del Bienestar, que han servido para superar la franja de pobreza de 13.5 millones de mexicanas.