Delitos de alto impacto bajan en Edoméx: Delfina Gómez y SESNSP

-El robo a casa habitación se redujo en 41% durante el mes de septiembre.

La estrategia de seguridad de la administración de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, coordinada con los tres órdenes de gobierno, ha permitido que en el Estado de México se avance en el combate a delitos de alto impacto. En septiembre, se redujeron en 50% los feminicidios y en 41% los robos a casa habitación en comparación con agosto.

“Iniciamos esta semana en Naucalpan, donde presidí la Mesa de Paz. La Secretaría de Seguridad del Estado de México compartió los datos sobre incidencia delictiva en el Edoméx publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde destaca la disminución de 50 % en el delito de feminicidio y de 41% en robo a casa habitación, durante septiembre y en comparación a agosto.

Los tres órdenes de gobierno trabajamos coordinados por la paz de las familias mexiquenses”, publicó la Gobernadora Delfina Gómez en redes sociales.

Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal, informó en la reunión de la Mesa de Paz celebrada en Naucalpan, que de acuerdo con los datos que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 12 delitos clasificados como de alto impacto, en siete hubo una baja significativa entre agosto y septiembre.

Destacó que también hubo un descenso en extorsión, homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia y robo en transporte público con violencia.

A la Mesa de Paz número 520, celebrada en el Centro Cultural Ágora, en el Parque Naucalli, acompañaron a la Maestra Delfina Gómez Álvarez: Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, e Isaac Montoya Márquez, Presidente Municipal de Naucalpan.

También asistieron representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

APROBADA LEY DE INGRESOS 2026 CON MÁS DE 10 BDP

21 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En medio de una sesión marcada por tomas de tribuna, gritos, descalificaciones y acusaciones de corrupción, se autorizó un endeudamiento interno de …

Cámara de Diputados envió 49.5 toneladas de insumos a los afectados por las lluvias

21 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Con este ejercicio se muestra que hay una gran solidaridad con todo el pueblo de México: Ricardo Monreal La presidenta de la …

Ensenada recibe más de un millón de cruceristas al año durante esta administración: Marina del Pilar

21 octubre, 2025
Destacado, Nacional

La mandataria destacó que el turismo de cruceros es un motor fundamental para la economía y el desarrollo de Baja California. Con …

Clara Brugada reconoce a atletas olímpicos como embajadores de la paz y orgullo nacional

21 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Atletas reconocieron a la mandataria capitalina con la medalla Premio Olímpicas, Olímpicos y Medallistas de México, por su impulso a la paz …

Habrá conmemoración del Día de Muertos en el Parque Ecológico de Xochimilco y el Museo Chinampaxóchitl

21 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-La carrera de 5 km “Miquiztli 2025” llevará a cabo su cuarta edición. Aunque es gratuita hay que realizar un registro previo. …

Entrega Manuel Vilchis canastas alimentarias en beneficio de miles de familias

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Con empatía y resultados mejoramos la calidad de vida de todas las familias zinacantepequenses, afirmó. En el municipio de Zinacantepec, el presidente …

Se registran tres aspirantes para la dirección de FCPyS de la UAEMéx

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex

El martes 28 de octubre se llevará a cabo la auscultación cuantitativa, con la votación abierta para los sectores de docentes, estudiantes …

Ricardo Moreno supervisa construcción de nuevo pozo en la delegación Independencia

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Esta obra beneficiará a más de 18 mil habitantes de la zona. Avanza Toluca con la construcción de un nuevo pozo profundo …

Festival Quimera 2025 reunió a más de 400 mil asistentes en Metepec

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Autoridades de Metepec señalaron que durante la realización del festival se tuvo una asistencia récord, además de un saldo blanco, sin ningún …

Encabeza Saray Benítez Jornada de Salud Médica en Mexicaltzingo

21 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Mediante estas jornadas se seguirá acercando estos servicios gratuitos a la comunidad. La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, encabezó la …

Defiende Allegri a Santi Giménez de comentarios mal intencionados

21 octubre, 2025
Deportes, Destacado

La suplencia del delantero mexicano se convierte en la anécdota central de la victoria milanista. El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, …

Kim Kardashian sorprende con peculiar look en una alfombra roja

21 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

Kim Kardashian captó la atención de asistentes y medios al arribar con uno de los atuendos más impactantes y comentados. Este fin …

SHEINBAUM RECORRE ZONAS AFECTADAS POR LLUVIAS DURANTE FIN DE SEMANA

20 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Supervisó los trabajos de limpieza en las zonas afectadas, además de informar que ya se lleva a cabo el censo de las …

Aumentó 35% incidencia de cáncer de mama en México en dos décadas

20 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En dos décadas las defunciones por cáncer de mama pasó de 3419 a 7767. Al mirar los registros oficiales se observa una …

Ebrard destaca mesas de trabajo con empresarios

20 octubre, 2025
Destacado, Nacional

Marcelo Ebrard explicó los avances que se han tenido en las mesas de trabajo sectoriales rumbo a la revisión del T-MEC. El …

Quintana Roo y UNICEF articulan programas para reforzar la atención y protección de niñas, niños y adolescentes

20 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-La gobernadora Mara Lezama y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, encabezaron mesas de trabajo con UNICEF durante tres …

Clara Brugada encabeza la Megaclase de Inteligencia Artificial más grande del país

20 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-El objetivo de esta actividad es democratizar la tecnología con el fin de que todas y todos los ciudadanos tengan acceso a …

Luis Mendoza impulsa “Tapatón y Trenzatón” para fortalecer la conciencia y la prevención del cáncer de mama

20 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Durante el evento se realizaron diversas actividades de sensibilización y concientización. El gobierno del alcalde Luis Mendoza llevó a cabo con gran …

Avanza en Edoméx estrategia contra extorsión, evitando pagar 22 mdp: Delfina Gómez

20 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-A través del trabajo coordinado, instruido en las Mesas de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez, se analizan acciones contra este …

GEM ampliará los sistemas Mexicable y Mexibús, beneficiando a más de 726 mil usuarios diarios

20 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Aumentará en 71.21 kilómetros la infraestructura de estos dos sistemas de transporte de alta capacidad en el Estado de México. Con los …

Revisa rectora Paty Zarza avances del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025–2029

20 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Además de los foros, la comunidad ha podido registrar sus propuestas a través de un sitio web habilitado para tal fin. La …

Toluca abre el Pabellón de las Naciones como símbolo de fraternidad y diversidad cultural

20 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Representantes de diversos países recibieron a la ciudadanía hasta el domingo 19 de octubre a un costado de Palacio Municipal Como un …

Promueve Ana Muñiz salud y tradición con carrera municipal en San Mateo Atenco

20 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La carrera este año se realizó en color rosa, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. …

Manuel Vilchis entrega Centro de Salud, Delegación Municipal y Tienda del Bienestar

20 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Resaltó que cada una de estas entregas fortalecen los servicios, además de mejorar la atención y refuerzan la cercanía entre gobierno y …

Marruecos se corona campeón mundial Sub-20

20 octubre, 2025
Deportes, Destacado

Tras vencer a la selección Argentina se consagra vencedor en Chile. La selección de Marruecos logra lo que se creía imposible, y …

Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, fallece a los 48 años

20 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

Con emotivo mensaje la legendaria banda lo despide, rindiéndole homenaje a Rivers, a quien describieron como “nuestro hermano, nuestro amigo y el …

57 AÑOS TARDARÍA MÉXICO EN ERRADICAR LA POBREZA: ACFP

17 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Señala el colectivo que esperar décadas es inadmisible, por lo que se deberá acelerar la transformación mediante un conjunto de políticas públicas. …

Refresqueras y Gobierno de México llegan a un acuerdo

17 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Secretario de Salud, David Kershenobich, estará en la Cámara de Diputados para informar sobre este …

Se han censado a más de 26 mil viviendas afectadas por las lluvias intensas

17 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-De las viviendas censadas en 58 municipios 17 mil 120 son en Veracruz; 4 mil 796 en Puebla; 2 mil 493 en …

Mara Lezama anuncia al Fairmont Mayakoba y Moon Palace como sedes para hospedar a selecciones del Mundial 2026

17 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Además, Cancún será puerta de entrada al Mundial 2026 para miles de aficionados de todo el mundo, gracias a su conectividad aérea …

Clara Brugada impulsa nuevas obras para transformar la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan

17 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Informó que se construirá una Casa de las 3R, en el Campo Xóchitl, con el objetivo de reivindicar las tareas de cuidado …

Impulsan en Coyoacán inclusión laboral con Feria del Empleo para Personas con Discapacidad

17 octubre, 2025
CDMX, Destacado

El alcalde subrayó que, en cuatro años de administración, Coyoacán ha logrado avances significativos en todos los rubros. Al inaugurar la 2a. …

Se refuerza en Zinacantepec lucha contra el cáncer de mama: Manuel Vilchis

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Junto con el DIF Zinacantepec se llevaron a cabo mamografías y talleres de prevención en la jornada de salud. En el municipio …

Edoméx envía 15 toneladas de ayuda humanitaria y víveres a Hidalgo

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se sumó un equipo especializado conformado por 235 elementos de seguridad y apoyo de la SSEM, Secretaría del Campo y Probosque; ya …

Delfina Gómez toma protesta a nuevos integrantes de su gabinete

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Tomó protesta a Mónica Chávez Durán como Oficial Mayor y a la Profesora María Esther Rodríguez Hernández como Secretaria de las Mujeres; …

Entrega rectora Paty Zarza implementos de trabajo a académicos universitarios de Tenancingo y Valle de Chalco

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora estuvo acompañada por la secretaria general de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado …

Encabeza Ricardo Moreno y alcaldes de la región 14 Operativo Intermunicipal de Seguridad

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-Las acciones están encaminadas a reforzar y brindar seguridad a los visitantes de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 El gobierno …

DIF Lerma y GEM inauguran tienda Casart para beneficiar a artesanos

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Se expondrán en la tienda los trabajos realizados por las y los artesanos de Lerma. La presidenta del DIF municipal, Marisol Mote …

Se trabaja por un San Mateo Atenco seguro, tranquilo y en paz: Ana Muñiz

17 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Durante la sesión se presentaron los últimos resultados alcanzados en materia de seguridad. En el municipio de San Mateo Atenco, la presidenta …

World Aquatics nomina a Osmar Olvera como mejor atleta del 2025

17 octubre, 2025
Deportes, Destacado

El mexicano se proclamó campeón mundial en la prueba de trampolín tres metros individual durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos celebrado …

