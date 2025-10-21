Habrá conmemoración del Día de Muertos en el Parque Ecológico de Xochimilco y el Museo Chinampaxóchitl

-La carrera de 5 km “Miquiztli 2025” llevará a cabo su cuarta edición. Aunque es gratuita hay que realizar un registro previo.

Con el propósito de honrar nuestras tradiciones y orgullo mexicano, la SEDEMA en conjunto con la Coordinación de Proyectos del Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, y la Secretaría de Cultura se unen para conmemorar el Día de Muertos en el Parque Ecológico de Xochimilco (PEX) y el Museo Chinampaxóchitl con jornadas especiales para disfrutar de un ambiente lleno de colores, música y creatividad con acceso libre para toda la familia.



Será este próximo sábado 25 de octubre, en la Plaza Principal en un horario de 15:00 a 17:00 horas, se realizará un recorrido por las ofrendas tradicionales y se llevarán a cabo diversos talleres organizados por el Museo Chinampaxóchitl, el Parque Ecológico Xochimilco (PEX) y Mexicráneos.



También podrás llevar una playera para que el Laboratorio de Gráfica y Comunidad pueda estamparla con una de las especies emblemáticas del Parque. Además, el Ballet Folklórico Xochiquetzal ofrecerá una presentación que resaltará la riqueza cultural y las tradiciones de nuestro país.



Más tarde, el Museo Chinampaxóchitl proyectará el documental Xantolo y el cortometraje de ficción Tlaxochimaco. Por la noche se llevará a cabo la ya tradicional carrera de 5 kilómetros “Miquiztli 2025”, en su cuarta edición. El cupo será limitado, por lo que se invita a las y los participantes a asegurar su lugar con anticipación y a portar un disfraz que represente nuestra cultura mexicana.



Asimismo, en colaboración con el Museo Chinampaxóchitl, el restaurante Chantico y el Mercado Alternativo Xochimilco (MAX) se presentarán una muestra gastronómica inspirada en la zona lacustre, que incluirá platillos típicos de esta temporada del año.



El jueves 30 de octubre a las 15:00 horas, frente al Museo Chinampaxóchitl, Catrinas Contemporáneas se presentará una pasarela cultural que mostrará creaciones únicas inspiradas en la cultura de cada estado de la República Mexicana.



El Parque Ecológico de Xochimilco y el Museo Chinampaxóchitl se han convertido en escenarios que muestran la riqueza biocultural de la Ciudad de México.