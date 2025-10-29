Llega COMUNA a Izcalli Chamapa para transformar su entorno: Isaac Montoya

Vecinas y vecinos de las calles Vereda 6 y 7 recibieron material de construcción y cemento.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dio inició a los trabajos de dos obras de infraestructura en el municipio; lo cual representa un avance dentro del programa de desarrollo local. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de los habitantes en distintas colonias.



Mediante el programa COMUNA (Comunidad Unida y Activa), Montoya Márquez llegó a Izcalli Chamapa, donde vecinas y vecinos de las calles Vereda 6 y 7 recibieron material de construcción y cemento; además de iniciar la construcción de un muro de contención y una escalera en la Vereda 7 de la calle General Lázaro Cárdenas.



Esta obra atiende las necesidades de los vecinos en esa zona; quienes requerían un mecanismo para garantizar el tránsito seguro en el área.



Isaac Montoya refirió la importancia del programa COMUNA en Izcalli Chamapa, donde expresó su convicción de que la verdadera transformación nace de la organización popular, del trabajo colectivo y de la unión entre la comunidad y su gobierno.



Montoya continuó señalando que cada jornada de COMUNA representa mucho más que cemento o piedra: es el reflejo de un pueblo que se organiza para recuperar su dignidad y fortalecer el tejido social. Afirmó que su administración sigue construyendo bienestar con el pueblo y para el pueblo.