Encabeza Evelyn Salgado entrega de Condecoraciones y Premios al Mérito Civil 2025

-Conmemora el 176 aniversario de la Erección del Estado de Guerrero

En el marco del 176 aniversario de la Erección del Estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia de entrega de Condecoraciones y Premios al Mérito Civil 2025, un reconocimiento al esfuerzo, talento y vocación de servicio de mujeres y hombres que con su ejemplo engrandecen el nombre de la entidad.



Durante el evento, celebrado en el Auditorio “José Joaquín de Herrera”, la mandataria estatal destacó que la historia de Guerrero está estrechamente ligada a la conformación de la República Mexicana. En este contexto, subrayó la importancia de rendir homenaje a quienes han contribuido al progreso del estado a través de su trabajo y compromiso social.



En este acto de justicia y reconocimiento, la gobernadora entregó tres condecoraciones y 15 premios al Mérito Civil a personas cuya trayectoria o acciones han dejado huella en los ámbitos social, cultural, científico, deportivo y de servicio público.



Los condecorados fueron:



Patricia Acevedo Pacheco, con la presea “Vicente Guerrero”; Carlos Espinosa Marchán, con la presea “Juan Álvarez” y Ángela Patricia Gallego Betancur, con la presea “Ignacio Manuel Altamirano”.



Mientras que los Premios al Mérito Civil 2025 fueron otorgados a: Juan José Morales Sánchez, Sebastián Ortega Basilio, Omar Lozano Tapia, Julio César López Uriza, Manuel Alejandro Adams Reyes, Isabel Dircio Chautla, Roberto Carlos Almazán Núñez, Offir Damián Jaimes, Roberto Carbajal Montiel, Marbelia Molina Martínez, Selva Titania Astudillo Aguilar, Luis Fernando Agama Hernández, Ángel Alexander Alarcón Bautista, Petra Hermillo Martínez y a la Asociación Civil Wild Felids Conservation México.