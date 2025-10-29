Cae peso mexicano; es golpeado por el fortalecimiento del dólar y del yen

-El dólar se estabilizaba en un mercado a la espera de los anuncios de política monetaria de distintos bancos centrales.

El peso mexicano se depreció a medida que el dólar se estabilizaba en un mercado a la espera de los anuncios de política monetaria de distintos bancos centrales, entre ellos, la Reserva Federal.

La moneda nacional se cotizaba en 18.4087 por dólar, con una pérdida de un 0.10% frente a las 18.3900 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes.

De acuerdo a la FedWatch de CME, el mercado anticipa que el banco central estadounidense reduzca los tipos de interés el miércoles, al término de su reunión de dos días.

Y es que la mirada de los inversionistas también estaba puesta en un encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, más adelante en la semana, en busca de un acuerdo que ponga fin a las tensiones comerciales.

La sesión estaba marcada por la divulgación de cifras que mostraron que la tasa de desempleo desestacionalizada aumentó el mes pasado a su mayor nivel desde agosto de 2024.

MÁS DE 33 MILLONES DE MEXICANOS TRABAJAN EN LA INFORMALIDAD: INEGI

29 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La informalidad es un reto enorme porque las personas carecen de seguridad social y de pensiones para el futuro. Reportó el Instituto …

INE multará a partidos políticos por más de 34 mdp si tienen afiliaciones indebidas

29 octubre, 2025
Destacado, Nacional

Las sanciones propuestas representarían un monto acumulado de 34.3 millones de pesos. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral …

Instalan en Tlaxcala Consejo Estatal, cumple con la Ley de Archivos

29 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-La gobernadora Lorena Cuéllar destacó la importancia de preservar, organizar y digitalizar el patrimonio documental estatal. Con el propósito de consolidar la …

Clara Brugada anuncia inversión de más de 12 mil mdp para creación del Sistema Público de Cuidados

29 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Se destinarán a nueva infraestructura, 6200 millones a mantenimiento y operación, mil millones a apoyos para personas cuidadoras, 900 millones a estancias …

Registran disminución en la Cuauhtémoc en percepción de inseguridad

29 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Se ha capacitado a policías auxiliares adscritos a la demarcación en derechos humanos y perspectiva de género; además, se adquirieron patrullas y …

“Operativo Caudal” no busca perseguir, sino proteger el agua: Delfina Gómez

29 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Señaló que se mantienen canales de diálogo con municipios, autoridades federales y operadores del sector para avanzar en la regularización, y agradece …

Inicia en Edoméx Foro Regional de Consulta del T-MEC: Laura González

29 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Se efectuaron tres mesas de análisis con representantes de los sectores automotriz, acero, autopartes y alimentario. Como parte de los trabajos de …

UAEMéx impulsa ley universitaria centrada en los derechos humanos: Patricia Zarza

29 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria representan un ejercicio democrático, de diálogo abierto y pensamiento crítico. La Universidad Autónoma del …

Ricardo Moreno impulsa uso de FAISMUN para mantenimiento de infraestructura pública

29 octubre, 2025
Destacado, Edomex

-La iniciativa beneficiará a la capital mexiquense y a todos los municipios del país Durante su visita al Congreso de la Unión, …

Continúa Manuel Vilchis entregando canastas alimentarias en Zinacantepec

29 octubre, 2025
Destacado, Edomex

En estas entregas, Vilchis Viveros estuvo acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Jessica Ríos Lara. En el municipio de Zinacantepec, con …

Llega COMUNA a Izcalli Chamapa para transformar su entorno: Isaac Montoya

29 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Vecinas y vecinos de las calles Vereda 6 y 7 recibieron material de construcción y cemento. El presidente municipal de Naucalpan, Isaac …

Toronto Blue empata la Serie Mundial 2025 ante los Dodgers

29 octubre, 2025
Deportes, Destacado

Ahora será Los Ángeles el escenario para el quinto juego del clásico de otoño. Los Ángeles será el escenario no solo de …

Revelan que George Clooney tuvo un encuentro con Ghislaine Maxwell

29 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

De acuerdo a lo relatado en el libro, Maxwell habría contado con entusiasmo que practicó sexo oral a Clooney en el baño …

MÉXICO ASEGURA FINANZAS SANAS Y CRECIMIENTO ESTABLE EN 2026

28 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

En el presupuesto 2026 se priorizará la inversión en infraestructura, proyectando un crecimiento económico de 2.8% María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria …

Juez autoriza a Uber poder recoger pasajeros en aeropuertos

28 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Uber subrayó que esta medida llega en un momento estratégico para el país, especialmente rumbo al Mundial de Futbol 2026, en el …

“Crisis de violencia en Sinaloa aún no se resuelve”: García Harfuch

28 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-Harfuch anuncia refuerzo de seguridad para productores de limón en Michoacán y desmiente atentados en su contra Durante el fin de semana …

Fortalecen Mara y Vero Lezama inclusión plena con entrega de prótesis a personas de cinco municipios

28 octubre, 2025
Destacado, Nacional

-La entrega de prótesis se consolida como una política pública que impulsa inclusión, justicia social y atención directa a quienes más lo …

Clara Brugada recibe reconocimientos de parte de organizaciones internacionales

28 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-Los galardones fueron otorgados por las organizaciones internacionales Women Economic Forum y G100, que aglutina mujeres líderes del ámbito empresarial a nivel …

Inauguran en alcaldía Xochimilco Mega Ofrenda 2025

28 octubre, 2025
CDMX, Destacado

La instalación reúne más de diez figuras monumentales de cartonería, colocadas alrededor de una ofrenda con la pieza central de un corazón …

Buscan UAEMéx y GEM fortalecer la retribución social de la universidad

28 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La rectora Martha Patricia Zarza Delgado y la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, entregaron reconocimientos y constancias …

Cae en Edoméx 31% la cifra de víctimas con estrategia de seguridad: Delfina Gómez

28 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La coordinación entre los tres órdenes de gobierno también ha permitido reducir el número de casos relacionados con el delito de homicidio …

UAEMéx referente nacional e internacional en la formación de terapeutas ocupacionales

28 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La terapia ocupacional llegó a México en la década de 1950 como respuesta a la pandemia de poliomielitis En el marco del …

Integra Ayuntamiento de Toluca 210 comités vecinales para fortalecer la seguridad

28 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Llama alcalde Ricardo Moreno a la participación ciudadana, clave para reducir la incidencia delictiva Para consolidar una policía cercana y de proximidad, …

Continúan entregas del programa “Nutriendo con Amor en Zinacantepec”: Manuel Vilchis

28 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Afirmó que cada paquete alimentario representa un esfuerzo compartido por construir un Zinacantepec más solidario, donde nadie se quede atrás. El presidente …

Toluca realiza tareas de rehabilitación en San Blas y La Constitución Totoltepec tras desbordamientos

28 octubre, 2025
Destacado, Edomex

El alcalde continuará supervisando personalmente las labores de recuperación y prevención Ante las afectaciones derivadas de la pasada temporada de lluvias, el …

Asume Manny Pacquiao la vicepresidencia de la IBA

28 octubre, 2025
Deportes, Destacado

Quien fuese considerado como el mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos, el legendario pugilista Manny Pacquiao, asumirá un nuevo …

Denuncia Susana Zabaleta haber sido víctima de extorsión y robo

28 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

Estos hechos ocurrieron mientras la actriz y cantante se encontraba de vacaciones. Mediante sus redes sociales la actriz y cantante Susana Zabaleta …

ÚLTIMO TRAMO DE EL INSURGENTE ESTARÁ LISTO EN ENERO DEL 2026: DELFINA GÓMEZ Y CLAUDIA SHEINBAUM

27 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Supervisaron las estaciones Santa Fe a Observatorio acompañadas por autoridades federales, estatales y empresas constructoras La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, …

Las lluvias no paran; se esperan en gran parte del país

27 octubre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El organismo informó que mantiene la vigilancia sobre el posible ingreso de un nuevo frente frío en el noroeste del país. El …

Día de Muertos dejará derrama económica por 49 mil mdp: Concanaco

27 octubre, 2025
Destacado, Nacional

Esta festividad mexicana año con año presenta una tendencia al alza por la importancia de la tradición mexicana en el mundo. El …

Marina del Pilar amplía cobertura de transporte Violeta en playas de Rosarito

27 octubre, 2025
Destacado, Nacional

La gobernadora señaló que la ruta Violeta tiene una extensión de más de 20 kilómetros. En respuesta a las solicitudes de vecinas …

Clara Brugada inaugura la Ofrenda Monumental del Día de Muertos en el Zócalo

27 octubre, 2025
CDMX, Destacado

Se celebra a Tonantzin y los 700 años de México-Tenochtitlan La Plaza de la Constitución se llenó de obras artísticas de cartonería, …

Entrega Rojo de la Vega apoyos del programa “Contra la violencia, Avánzale”

27 octubre, 2025
CDMX, Destacado

-La alcaldesa encabezó la primera entrega de este programa social en beneficio de 100 mujeres que recibirán un apoyo de 15 mil …

“Operación Caudal”: otro duro golpe de la Fiscalía a la venta ilícita de agua

27 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Los lugares intervenidos están relacionados con delitos contra el uso correcto del agua a través de la extracción clandestina, sobreexplotación de pozos …

Inaugura Horacio Duarte segundo Foro de Prevención del Maltrato Animal en Edoméx

27 octubre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-En el Segundo Foro se impartieron cuatro conferencias que abordan las estrategias para la prevención, detección y castigo del maltrato animal, las …

UAEMéx y GEM trabajan para tener la mayor fuerza laboral calificada del país

27 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Esta consolidación se realiza tanto a nivel técnico como profesional. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia …

Fernando Flores entrega rehabilitación del parque en Izcalli Cuauhtémoc IV

27 octubre, 2025
Destacado, Edomex

Esta entrega representa el esfuerzo conjunto por recuperar la convivencia, la seguridad y el sentido comunitario en el municipio. Fernando Flores Fernández, …

Zinacantepec celebra la Primera Carrera Nocturna de 5 kilómetros: Vilchis Viveros

27 octubre, 2025
Destacado, Edomex

La actividad destacó por su energía, colorido y la participación de cientos de personas que celebraron la vida a través del movimiento …

Lando Norris se lleva el GP de México y se convierte en líder del Campeonato Mundial de Pilotos

27 octubre, 2025
Deportes, Destacado

Su triunfo en México ha sido uno de los más contundentes de la temporada. Lo ha logrado, Lando Norris ha conquistado el …

Presenta Selena Gomez “In the Dark”, su nuevo video musical

27 octubre, 2025
Destacado, Espectáculos

Con este video la cantante mantiene algunos guiños visuales a su icónica era Revival. La cantante y actriz Selena Gomez regresó a …

