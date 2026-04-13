Nodal y Ángela Aguilar posponen su boda religiosa por motivos de seguridad

El cantante Christian Nodal confirmó que él y Ángela Aguilar decidieron posponer la ceremonia religiosa de su boda, que inicialmente estaba prevista para mayo, debido a preocupaciones de seguridad en el estado de Zacatecas.

En entrevista, el intérprete explicó que su intención era celebrar el enlace en dicha entidad, pero recientes hechos de violencia influyeron en la decisión de aplazar el evento. Señaló que buscan realizar la ceremonia en un entorno más seguro antes de concretarla.

Durante la conversación, Nodal también compartió que vivió una situación de riesgo reciente en la zona, lo que reforzó la decisión de cambiar los planes para la celebración religiosa.

El cantante destacó la importancia de su relación con Ángela Aguilar, a quien describió como un apoyo fundamental en su vida personal, especialmente en medio de momentos complejos y de exposición pública.

Pese al cambio de planes, ambos continúan con su relación, mientras esperan encontrar el momento adecuado para realizar la ceremonia en las condiciones que consideran seguras.