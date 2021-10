López Obrador pide a universidades regresar a clases presenciales El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existen riesgos graves en el retorno a las aulas.

A 19 meses del inicio de la pandemia de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que hasta ahora las universidades no hayan regresado a las clases presenciales a pesar de que, dijo, quedó de manifiesto que no existen riesgos graves en el retorno a las aulas.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases?, ¿por qué muchas universidades no regresan a clases?… Nos vamos a acostumbrar a eso, todo eso significa atraso”, señaló.

Para la educación básica del país, el regreso a las aulas se dio el 30 de agosto y, en un primer reporte, la autoridad educativa informó que de las 135,230 escuelas que abrieron, en 88 se registraron contagios de COVID-19, lo que representa una incidencia de 0.06%.

Durante la conferencia de este jueves, el presidente de la República aseguró que es importante que se regrese a las aulas, por lo que pidió a los maestros y alumnos sumarse a las clases presenciales.

“Es un llamado a los sindicatos de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes, ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas, es un llamado respetuoso porque nos hace falta, es toxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de internet”, criticó el mandatario.

López Obrador dijo que la próxima semana durante el reporte del Pulso de la Salud se presentarán datos sobre el número de contagios tras el regreso a las clases presenciales.

AMLO pide a universitarios frenar mafias en instituciones públicas

Ante las mafias que existen en instituciones de educación pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los universitarios y académicos a realizar una reforma para frenar el mal manejo que se realiza con el presupuesto de las universidades.

“Si pueden hacerlo los mismos universitarios, porque se dan casos donde hay mafias que dominan en las universidades públicas, así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, así también existen caciques que dominan en las universidades. Ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber, y manejan el presupuesto a sus anchas, de forma discrecional”, lamentó el presidente.

Dijo que un caso es de Raúl Padilla López, quien sin ser rector de la Universidad de Guadalajara (UdG), manda en esa institución.

El mandatario federal aclaró que él como titular de Ejecutivo federal no puede intervenir en asuntos internos de las universidades, debido a que son instituciones autónomas. Sin embargo, quienes pueden frenar esos malos manejos –apuntó– son los universitarios y los académicos.

“Eso lo tienen que resolver los mismos universitarios y debe de atenderse el que se mejore la situación de los maestros de asignatura que ganan muy poco, y que no haya privilegios arriba. También que no haya influyentismo, nepotismo, mafias que son las que dominan para la asignación de cargos académicos, hay muchísimos investigadores que quieren ascenso o aspiran a ser tomados en cuenta y no pasan”, destacó.