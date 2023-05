No descarta Monreal candidatura al Gobierno de la Ciudad de México

Enterró la posibilidad de convertirse en abanderado presidencial de la oposición en el 2024 y consideró que ellos tienen muchos aspirantes para ese cargo.

Luego de asegurar que está feliz por el reencuentro con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no declinará en sus aspiraciones por la candidatura presidencial de ese partido y si bien recalcó que “por el momento” no piensa en una eventual candidatura a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México como se le menciona, no descarta esa posibilidad.



Monreal, recalcó que en este momento solo tiene un plan que es participar en la contienda presidencia de Morena e incluso aseguró que levantará la mano a Claudia Sheinbaum, Marcel Ebrard, o Adán Augusto López, en caso de que ganen la candidatura presidencial después de un proceso limpio y transparente.



No obstante, si enterró la posibilidad de convertirse en abanderado presidencial de la oposición en el 2024 y consideró que ellos tienen muchos aspirantes para ese cargo.



“Sí (cierro esa posibilidad) . Nunca hubo ninguna oferta, ofrecimiento formal; tengo respeto por ellos. Ellos tienen bastantes aspirantes a presidentes de la República que pueden cubrir su expectativa. Era difícil para mí cualquier otro escenario. Ni me ofrecieron, ni toqué puertas, ni ellos tocaron las mías”, insistió



–Entonces está enterrada la posibilidad de que usted sea candidato de la oposición?



–Yo nunca soy tan fatal; yo no creo que participe por la oposición en mis próximos 30 años, así es de que en 30 años estaré muerto. No, no hay ninguna posibilidad.



En un desayuno con reporteros de la Fuente del Senado, Monreal también reconoció que la relación con la oposición en la Cámara Alta luego de la llamada “noche negra” en el Senado donde Morena y sus aliados aprobaron una cascada de leyes y reformas está “afectada”.



De hecho no descartó la posibilidad de que esta situación de falta de interlocución y desconfianza con la oposición impacte en su permanencia en la coordinación al frente de la mayoría en el Senado pues ya no se cumple con el propósito de ese cargo de tender puentes.



“Si no cumples una función ya, de ser interlocutor, de ser un eficaz dirigente o líder, si ya no estás cumpliendo el propósito ni para el Movimiento ni para la República, yo no me aferro a los puestos”, aseguró



Ante los señalamientos de traición por parte del bloque opositor en el sentido de que no cumplió su acuerdo de nombrar al comisionado del INAI como se había pactado, Monreal justificó que puso por delante su posición al servicio de Morena.



“No me autoengaño y siento que se afectó nuestra relación, confieso que puse por delante mi posición al servicio del Movimiento. Si la oposición cree que ya no hay confianza en la interlocución, es una opinión que yo voy a respetar. Pero hasta el último día que la mayoría decida, voy a intentar seguir construyendo puentes y seguir construyendo acuerdos”, estableció.