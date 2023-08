AMLO considera excesivo presupuesto del INE; pide ahorro de 10 mil MDP

El Presidente planteó que antes de que termine su gobierno enviará iniciativa de reforma para que se modifique el marco legal electoral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró excesivo el presupuesto de 37 mil millones de pesos que solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2024 y sugirió que se reduzcan al menos 10 mil millones de pesos.



En La Mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente aceptó que haría un llamado para que las autoridades electorales reconsideren su solicitud de presupuesto, sin embargo, insistió en que la responsabilidad para modificarlo es de la Cámara de Diputados.

— ¿Qué piensa del presupuesto del INE, es excesivo?

“Sí, sí, yo considero que es mucho y que podría ahorrarse”.

— ¿Cuánto?

“Pues como 10 mil millones”.

El mandatario insistió en que antes de terminar su gobierno enviará otra iniciativa en la que se considere modificar el marco legal electoral, así como los recursos que el estado dedica al tema.



“Nosotros estamos planteando la iniciativa de reforma que rechazaron en el Congreso, una disminución del presupuesto, lo vamos a volver a plantear, porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral, voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo y tengo dos o tres iniciativas pendientes que tienen que ver con lo social, pero en su momento”.



Al finalizar su conferencia, se le preguntó fuera de micrófonos sobre la desaparición y asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, pero en lugar de responder prefirió contar la anécdota de un amigo y lo que le respondía cuando su esposa le pedía dinero.



Y antes de explicar, se puso la mano en la oreja en señal de que no escuchaba y soltó:



“Ayer me decía un amigo que decía su esposa que: que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo, por acá, por el otro. Qué me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200”, señaló.



Cinco jóvenes fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno. Familiares señalaron que fueron privados de la libertad desde el viernes por la noche. Autoridades realizan un operativo de búsqueda para dar con su paradero.



Se trata de Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Olmeda Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, quienes viajaban a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta de color café, con matrícula JTJ-8638 que era conducido por cuando Diego Alberto Lara Santoyo y en otro vehículo no identificado.



Este martes, familiares de los cinco jóvenes desaparecidos se reunieron con autoridades en la Fiscalía del Estado en Lagos de Moreno, tras ser citados para darles a conocer los avances del caso; sin embargo, se presume que fueron asesinados, luego de que se filtraran imágenes de los amigos privados de la libertad y, sin embargo, hasta el momento no hay confirmación del homicidio.