Que acabe la pobreza y la inseguridad, milagro navideño que esperan los mexicanos

Si los mexicanos pudieran pedir un milagro navideño, sería que terminaran la inseguridad y la pobreza, reveló una encuesta de la firma De Las Heras Demotecnia, que también confirmó que los Reyes Magos son los favoritos sobre Santa Claus.

En cuanto a milagros navideños para el mundo, 33 por ciento de los mexicanos anhelan que se acabe la pobreza extrema, 29 por ciento que desaparezcan todas las armas, 20 por ciento que se salve al planeta y 7 por ciento que no hubiera racismo, indicó el sondeo.

Para México, 46 por ciento de los mexicanos pedirían que se acabe la inseguridad, 25 por ciento que se erradique con la pobreza, 18 por ciento que se salven los recursos naturales y 6 por ciento que se acabe el machismo.

Por otro lado, los favoritos de los mexicanos, y quienes se encargan de llevar alegría a sus hogares con regalos, son los Reyes Magos, ya que 46 por ciento prefieren a Melchor, Gaspar y Baltasar sobre el 14 por ciento de quienes prefieren a Santa Claus.

Respecto al comportamiento a lo largo de este año, 35 por ciento de los encuestados consideraron que se portaron muy bien y que los Reyes Magos deberían traerles todo lo que les pidieron.

Pero 48 por ciento aseguraron portarse solo bien y que merecen la mayoría de sus regalos, 11 por ciento medio mal, por lo cual deberían traerles menos de la mitad, y 3 por ciento admitieron que se portan muy mal, por lo que de plano no deberían recibir nada.

En cuanto al desempeño del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gestión, 23 por ciento de la sociedad considera que los Reyes Magos deberían dejarle en su zapato todo lo que pidió, 22 por ciento que la mayoría, 25 por ciento menos de la mitad, 23 por ciento nada y 7 por ciento no sabe.

La encuesta fue realizada a 500 personas mayores de 18 años seleccionadas mediante un muestreo aleatorio.