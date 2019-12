Corte de agua en la CDMX el 27 y 28 de diciembre

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) anunció que habrá dos cortes en el servicio de agua en varias alcaldías de la Ciudad de México. El primero comenzará del 27 al 28 de diciembre y el otro se realizará del 2 al 4 de enero de 2020.

El titular de la dependencia, Rafael Carmona, informó que los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica afectará a 500 mil habitantes de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Esta acción forma parte de la modernización de de tuberías del Estado de México y la CDMX, por lo cual los pozos de los ramales Tizayuca-Pachuca, Los Reyes-Ferrocarril y Teoloyucan, que conectan a ambas demarcaciones serán intervenidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El primer corte en el suministro entrará en vigor a partir del viernes 27 de diciembre y terminará hasta el sábado 28, por lo cual al menos 87 colonias de la alcaldía GAM y 18 de Azcapotzalco verán reducido el suministro de agua.

Por lo anterior, los gobiernos locales y el Sacmex señalaron que atenderán la distribución a través de pipas y tinacos gigantes en las 105 colonias que no tendrán el servicio.

En conferencia de prensa, los alcaldes, Francisco Chíguil, de Gustavo A. Madero, y Vidal Llerenas, de Azcapotzalco, acompañados de Carmona Paredes, detallaron que están preparados para atender a la población afectada.

El titular del Sistema de Aguas capitalino indicó que apoyará con 80 pipas para Gustavo A. Madero y, 90 para Azcapotzalco en los días de la suspensión.

Chíguil detalló que el recorte afectará las zonas de Cuautepec, Ticomán y Progreso Nacional, donde se concentran 300 mil habitantes de la Gustavo A. Madero, y comentó que atenderá la distribución de agua con 20 pipas de la alcaldía y 30 mega tinacos colocados en puntos específicos: los deportivos Hermanos Galeana, Miguel Alemán, Carmen Serdán y Granjas, entre otros.

En el caso de Azcapotzalco, Vidal Llerenas comentó que pondrán 20 pipas, independientes de las que mande el Sistema de Agua de la Ciudad de México y 30 mega tinacos.

El segundo recorte se realizará el 2 de enero de las 08:00 horas hasta el 4 de enero a las 20:00 horas en el Acueducto Tláhuac y la planta La Caldera, por lo que no habrá servicio en los pozos del Ramal Tláhuac y Mixquic-Santa Catarina. Éstos abastecen los municipios del Estado de México, Nezahualcóyotl, La Paz y Valle de Chalco; en la Ciudad de México, las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Lo anterior, tiene como objetivo no suspender totalmente el servicio de entrega de agua en la demarcación. Los afectados podrán solicitar el servicio de abastecimiento de agua potable a través del número 56 54 32 10.