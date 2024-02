La Cámara de Diputados recibe las 18 iniciativas de AMLO; las turna a comisiones

La mayoría de las propuestas del mandatario mexicano fueron turnadas para dictamen.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó de manera oficial, la recepción de las 18 iniciativas constitucionales y dos de reformas a leyes que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.



La Mayoría fue turnada para dictamen, a la Comisión de Puntos Constitucionales, otras a la Comisión de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana para opinión, como es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, o la de Protección a la Salud por el Uso de Sustancias Tóxicas, que se turnó para opinión a las Comisiones de Salud, Justicia y de Economía Comercio y Competitividad, solo por mencionar algunas.



La reforma que adiciona el artículo cuadragésimo octavo transitorio de la Ley del ISSSTE, se turna a la Comisión de Seguridad Social para dictamen y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para opinión; mientras que propuesta la propuesta por la que se reforman, adicionan y derogan en materia de simplificación orgánica fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.



Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), confirmó que ya están conformando la ruta para el tratamiento del paquete de iniciativas presidenciales, pero aclaró que en la reunión establecieron también que la atención a las propuestas del ejecutivo federal, no serán prioridad.



“Y todos llegamos a la siguiente conclusión, con gusto o disgusto de la mayoría, al final llegamos a la misma conclusión, uno: no van a ser los únicos temas que se vean en este periodo, les guste o no. Hay muchos más temas en esta Cámara y no van a ser solamente las iniciativas que manda el Presidente”, indicó.



El también coordinador del PAN, reconoció la propuesta de su similar de Morena, Ignacio Mier de realizar diversos foros a lo largo y ancho del país para revisar las iniciativas y escuchar diversas voces sobre los temas en la mesa, y no la dictaminación “al vapor”, aunque también aclaró que no se chupan el dedo.



“Lo reconocemos como un buen gesto, nada más que, tampoco nos chupamos el dedo y también sabemos que quizá, el querer llevarla hasta abril, que está bien, pero también es en cumplimiento de lo que todas y todos sabemos que es estirar los temas, estirarlos lo más posible para que ellos ingenuamente crean que es lo único de lo que vamos a hablar”, dijo.



Indicó que su partido abordará en las próximas sesiones la agenda que le interesa al pueblo de México, mientras que Morena y sus aliados, estarán pendientes de la agenda que les impuso el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.